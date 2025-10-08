МОЈСИЛОВИЋ ХИТНО ПОЗВАО КОМАНДАНТА КФОРА Уложио протест турском генералу због дронова
Поводом наставка наоружавања такозваних "Косовских безбедносних снага", овога пута турским дроновима „SKYDAGGER RTF 15“, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић је обавио хитан телефонски разговор са командантом КФОР-а генерал-мајором Озканом Улуташом, саопштила је Војска Србије.
У разговору са командантом КФОР-а, генералом Оружаних снага Републике Турске који је пре неколико дана започео свој други мандат на дужности првог човека Међународних безбедносних снага на Косову и Метохији, генерал Мојсиловић је изразио оштар протест због наставка наоружавања тзв. „Косовских безбедносних снага“ и бруталног кршења Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација и Војнотехничког споразума.
Начелник Генералштаба је указао да такви потези представљају веома лош сигнал и угрожавају не само стање безбедности на Косову и Метохији, већ и у целом региону Западног Балкана.
Он је поновио да Република Србија, у складу са међународним правом, резолуцијом УН и свим другим потписаним споразумима, Кфор види као једину легитимну оружану формацију на простору Косова и Метохије и још једном затражио да међународне снаге доследно и непристрасно спроводе свој мандат и омогуће безбедно окружење, као и слободу кретања за све, а пре свега за српску заједницу у нашој јужној покрајини.
