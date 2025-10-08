ИПАК НИЈЕ БИЛО СЛУЧАЈНОСТИ Ухапшен мушкарац осумњичен за изазивање смртоносног пожара у Калифорнији
ВАШИНГТОН: Мушкарац са Флориде ухапшен је под сумњом да је намерно изазвао пожар у области Пацифик палисејдс у Лос Анђелесу, који је однео 12 живота почетком године, саопштила је полиција.
Осмњичени се суочава са три савезне оптужбе везане за пожар, након опсежне истраге коју су спровели Канцеларија за алкохол, дуван, ватрено оружје и експлозиве (АТФ), Ватрогасна служба и Полицијска управа Лос Анђелеса, преноси Ројтерс.
Осумњичени је ухапшен на Флориди и биће пребачен у Калифорнију где ће му се судити.
Пожар, који је избио почетком јануара, уништио је више од 23.000 хектара и захватио око 6.000 објеката, а процењена штета је око 150 милијарди долара.
Истрагом је утврђено да је ватра првобитно захватила подручје у близини популарне планинарске стазе у државном парку, а затим се брзо проширила кроз Пацифик палисејдс, Топангу и Малибу, а угашен је након 24 дана.
Савезне оптужбе за подметање пожара подразумевају обавезне минималне казне од пет до 20 година, а казне су строже ако пожар изазове повреде или смрт, укључујући могућност доживотне или смртне казне.
Председник САД Доналд Трамп је још 2017. године потписао извршну наредбу којом је наложио тужилаштву да захтева смртну казну за тешке злочине, укључујући одређене случајеве подметања пожара.