(ВИДЕО) ПОНОВО ОВА ОПАСНА СЕКТА У СРБИЈИ Шта се крије иза мисионара у белим кошуљама који врбују Новосађане и Београђане

О каквој се организацији заправо ради, која су учења мормона и има ли места за страх код грађана у Србији, објаснио је за Telegraf.rs теолог Небојша Лазић, те исте назвао "џет сетом" у религији, док је једна млада дама на друштвеним мрежама и упозорила на ову чудну појаву у нашој земљи и упитала се - "Зашто баш бирају Србију?".

"Хоће ли неко да ми објасни шта је са најездом мормона у Београду и Новом Саду? Има ли неки мормон да је изабрао да врши своју мисију у некој другој европској држави, или су сви баш дошли у Србију да нам објасне да треба да будемо мормони. Уз све дужно поштовање - не, не желим да дођем на ваше богослужење за викенд зато што се моје веровање коси са свим вашим", казала је недавно једна млада девојка, Саша Синђелић на Тик Току, а која је и имала блиски сусрет са њима у Србији.

Ко су мормони?

Како нам на почетку разговора објашњава теолог Лазић, последњих година на улицама Београда, Новог Сада и других градова све чешће се могу видети млади људи у белим кошуљама и црним сакоима, са беџевима на којима пише "Елдер", па објаснио шта је по среди, али и шта су заправо мормони.

"То су мисионари Цркве Исуса Христа светаца последњих дана - покрета који је у јавности познат под именом мормони. Њихов оснивач, Џозеф Смит, тврдио је да је у држави Њујорк 1820. године имао "виђење" у коме му се јавио Бог Отац и Син, поручивши да су све постојеће цркве "у заблуди" и да њему припада мисија обнове "истинске вере". Тако је настала религија која данас броји више милиона следбеника, а од недавно покушава да пусти корен и у православној Србији", прича нам теолог, па наставља са појашњењем самог смисла мормона.

"Мормонска религија је, у основи, синтеза библијских мотива и фантастичних митова карактеристичних за америчко 19. столеће, у доба када су цветале спиритуалистичке и масонске идеје. Џозеф Смит је, по сопственом сведочењу, уз помоћ анђела Моронија "пронашао златне плоче" на којима је записано "древно Јеванђеље Америке" - такозвана Књига Мормона. Према тој књизи, Христос се после Васкрсења наводно јавио старим становницима америчког континента и међу њима основао Своју цркву. Учење мормона је, међутим, далеко од хришћанског. Они верују да у васиони постоје безбројни богови који владају планетама, да је Бог Отац - "Елохим" - биће са телом од меса и костију, које живи на планети близу звезде Колоб, и да је својом женом-богињом родио безброј духова, међу којима су и Исус и Луцифер као "браћа". Такав митолошки пантеон нема никакве везе са учењем Светог Писма и хришћанским исповедањем вере у Јединог, Невидљивог, Вечног Бога", детаљан је теолог у својим појашњењима.

Права опасност мормона

Наводи затим теолог и у чему заправо лежи права опасност мормона, а то је, како каже, то што мормонска пропаганда користи хришћанску терминологију.

"Речи као што су "Бог", "Спаситељ", "искупљење" и "благодат" - али под њима подразумева сасвим другачије, нехришћанске појмове. Тако Отац за њих није Творац свега видљивог и невидљивог, већ једно од многих бића које је "напредовало до божанства". А Христос није вечни Син Божији, него само један од "успешних духова" који је својим примером заслужио статус божанства. Православни човек, ако не познаје добро своју веру, лако може бити заведен оваквим лажним хришћанством које изгледа благочестиво, али изнутра одбацује саму суштину Јеванђеља - тајну оваплоћеног Бога Логоса", наставља даље теолог.

Како нам даље прича у интересантном разговору, историја мормонства испуњена је контроверзама, док је једна од њих и проповедање многоженства.

"Џозеф Смит и његов наследник Бригам Јанг отворено су проповедали многоженство као "божанску заповест", па је Смит имао преко двадесет жена, а Јанг више од тридесет. Касније, под притиском јавности и америчких власти, полигамија је формално укинута, али трагови тог учења и данас живе у мањим групама "старомормона". Мормонска теологија је у исто време прожета расизмом и материјализмом.



"Наш најбољи одговор није агресија, већ познање истине"



До краја 20. века црнцима је, како наводи Лазић, било забрањено да примају свештенички чин, а духовни успех се често мерио бројем деце, новца и пословног успеха.

"Мормонство није само још једна "другачија религија", већ антихришћански систем који изопачује основне догмате вере. Својим лажним пророчанствима, окултним коренима и богословским апсурдима оно стоји у оштром супротстављању са Јеванђељем Христовим. Зато је на сваком православном вернику - родитељу, катихети, свештенику - да буде будан и упућен. Наш најбољи одговор није агресија, већ познање истине. Ко познаје Христа, неће лако поверовати у "нове пророке", саветује теолог Лазић, па додаје да православље нуди оно што ниједна секта не може: живи однос са Богом у Цркви, у Светим Тајнама, у заједници љубави и истине. Све друге понуде, колико год изгледале модерно, само су сенка онога што човек у дубини душе заиста тражи — Живог Бога, а не идола сопствених снова.

Подсећа се теолог Лазић и сопственог сусрета са мормонима, а који је имао на Теразијама у Београду.

"Одличан је серијал Саут Парка о Мормонима који колико год да је циничан и сатиричан представља, заиста оно што Мормони верују. И сам сам имао однос са њима на Теразијама. Питао сам их за Бога и они кажу Бог Отац (Елохим) је, по мормонима, некада био човек који је живео на другој планети, напредовао и постао бог; а и ми ћемо, ако се трудимо, постати богови као Он. Друго питање Исус Христос и Сатана су, кажу мормони, "духовна браћа", синови истог "небеског оца" Елохима, који су изабрали различите путеве. То је богословска апсурдност и богохуљење.

Христос није створење, већ Јединородни Син Божији, рођен пре свих векова, Бог од Бога, Светлост од Светлости. Сатана је, напротив, створени анђео који је отпао из гордости. Између Христа и Сатане не постоји никакво "братство", јер би то значило да је и Христос створен - што руши целокупно хришћанство. Ако је Христос Творац свега, онда је и Луцифера створио Христос. Мормони немају одговор на то како би "браћа" могла бити у односу Творца и створења.



"Мормони су џет сет приступ религији"



Мормони тврде да је Библија "непотпуна" и да је Џозеф Смит добио "ново откровење" које надопуњује и исправља ранију Божију реч (Књига Мормона, Учења и завети, Драгоцени бисер). Само постојање "новог откровења" које се супротставља Библији значи да Бог није савршено објавио истину, што је негирање Његове свезнајућности и савршенства. Мормонска откровења не само што "додају", него и противрече Светом Писму. Тако руше саму основу свог ауторитета.

Ниједан мормон не може да објасни како савршени, свемогући Бог може "заборавити" или "погрешно открити" своју истину, па је мора исправљати преко Смита 1.800 година касније.

Мормони су џет сет приступ религији, али због полигамије и етичких учења су шта више противни хришћанству. Пошто постоје њихови памфлети и манипулативно проповедање свакако верујући морају да избегну разговор, ништа не добијају, а губе време које дугујемо људима који нас воле", закључује теолог Небојша Лазић.

