Забрањују се бурка и никаб на јавним местима! НОВИ ЗАКОН У ИТАЛИЈИ ИЗАЗИВА БУРУ Уводе се и строжији прописи за верске организације
Предлог закона, који су у парламенту представили посланици из странке премијерке Ђорђе Мелони, забранио би ношење одеће која покрива лице на свим јавним местима, укључујући школе, универзитете, продавнице и канцеларије широм земље.
Владајућа италијанска странка Браћа Италије представила је предлог закона којим би се забранило ношење бурке и никаба на јавним местима, као део ширег законског пакета усмереног на борбу против онога што назива културним сепаратизмом повезаним са исламом.
Предлог закона, који су у парламенту представили посланици из странке премијерке Ђорђе Мелони, забранио би ношење одеће која покрива лице на свим јавним местима, укључујући школе, универзитете, продавнице и канцеларије широм земље.
Прекршиоци би се суочили са казнама од 300 до 3.000 евра. У уводном тексту закона наводи се да је циљ мере "борба против верске радикализације и мржње мотивисане религијом".
Француска је 2011. године постала прва европска држава која је увела потпуну забрану ношења бурки на јавним местима. Од тада се листа држава значајно проширила, па је више од 20 земаља у свету увело неку врсту забране бурке и других покривала за лице, укључујући Аустрију, Тунис, Турску, Шри Ланку и Швајцарску.
Европски суд за људска права доследно је подржавао такве забране, укључујући и 2017. годину, када је потврдио белгијску забрану бурки и вела преко целог лица, пресудивши да државе могу ограничити ношење такве одеће како би заштитиле заједнички живот у друштву.
Поједини региони у Италији већ имају слична ограничења, попут северне Ломбардије, која је крајем 2015. забранила улазак у јавне зграде и болнице особама са покривеним лицем.
Предложени закон иде и даље од забране покривала за лице, уводећи нове захтеве за финансијску транспарентност верских организација које немају формалне споразуме са италијанском државом. Ниједна муслиманска организација тренутно нема такав споразум, што значи да ислам у Италији нема формално признање које ужива 13 других верских заједница.
Према предлогу закона, непрепознате организације мораће да пријаве све изворе финансирања, а средства ће бити ограничена на субјекте који не представљају претњу државној безбедности.
Закон такође уводи нове кривичне одредбе, укључујући казне за тестове девичанства, те пооштрава казне за присилне бракове додавањем верске присиле као основе за кривично гоњење.
Коалициони партнер Мелонијеве, странка Лига, раније ове године предложила је блажи закон који се фокусира само на покривање лица. Тај предлог је тренутно у разматрању у парламентарној комисији, а није јасно да ли ће бити спојен са новим предлогом закона.
Коалиција има снажну већину у парламенту, што значи да би закон могао добити подршку, иако још није објављен тачан датум почетка расправе.