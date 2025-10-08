(ВИДЕО) Годинама се борила с алкохолизмом и депресијом ОДЛАЗАК БИВШЕ ПРВЕ ДАМЕ Џоан Кенеди преминула у 89. години
Породични портпарол потврдио је да је Џоан Кенеди мирно заспала у среду у раним јутарњим сатима, окружена најближима.
Бивша прва дама Масачусетса и борац за ментално здравље преминула је у 89. години Џоан Кенеди, прва супруга покојног сенатора Теда Кенедија, преминула је у свом дому у Бостону.
Љубав и брак са чланом славне политичке династије
Џоан је била у браку са сенатором Тедом Кенедијем 24 године, а заједно су добили троје деце – Кару, Теда млађег и Патрика. Њихов брак, често под будним оком јавности, пратио је успон и пад једне од најпознатијих америчких политичких породица.
Храбро проговорила о зависности и депресији
Годинама је водила тешку борбу са алкохолизмом и депресијом, али је, уместо да то крије, постала једна од првих јавних личности у Америци која је отворено говорила о проблему зависности. Захваљујући својој искрености и борби, многе жене широм земље охрабрила је да потраже помоћ и не осећају срам због својих слабости, пише Б92.
Глас за ментално здравље и подршку зависницима
Џоан Кенеди је касније постала заговорник менталног здравља и програма за лечење зависности, посвећујући своје време и утицај унапређењу свести о тим питањима. Иако је њен живот био обележен и славом и трагедијама, оставила је за собом наслеђе саосећања, храбрости и вере у опоравак.