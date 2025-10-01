ПРЕМИНУЛА ЧУВЕНА НАУЧНИЦА ЏЕЈН ГУДАЛ Провела живот проучавајући шимпанзе и борећи се за природу
Докторка Џејн Гудал, светски позната приматолошкиња, заштитница природе и животиња, преминула је у 91. години. Провела је деценије проучавајући шимпанзе у дивљини Националног парка Гомбе у Танзанији, чиме је постала највећи светски ауторитет када је реч о овим животињама.
Како је саопштио њен институт у среду, 1. октобра, Гудал је преминула природном смрћу током предавачке турнеје у Калифорнији. Иза себе је оставила сина Хуга и троје унучади.
"Открића докторке Гудал променила су науку, а њен неуморни рад учинио ју је једном од најважнијих гласова за заштиту и обнову нашег природног света,” наводи се у изјави њеног института.
Револуција у науци
Гудал је својим истраживањима показала да шимпанзе имају сложене личности и друштвене односе, чиме је заувек променила начин на који људи гледају на животињско царство.
"Научили смо колико су шимпанзе сличне нама, што је потпуно променило перцепцију науке,“ изјавила је 2020. године.
"Шездесетих година говорили су ми да између људи и животиња постоји непремостиви јаз. Моја посматрања доказала су супротно и та редукционистичка слика почела је да се руши.“
Борац за планету
Осим што је била пионирка у проучавању примата, Гудал је деценијама била један од најгласнијих светских бораца за очување природе и хитну акцију против климатске кризе. Од 2002. године била је Гласница мира Уједињених нација, а њен рад на заштити шимпанзи од изумирања учинио ју је једном од највољенијих фигура нашег доба.
Међу њеним поштоваоцима нашле су се и бројне јавне личности, попут принца Харија, Леонарда Дикаприја и Анђелине Џоли.
oh jane goodall how your light shined upon this world and overcame its darkness in such a powerful, inspiring, and hopeful way. you will always be remembered. rest in peace and harmony as you let us resume all that you have started <3 pic.twitter.com/cmHufMDy3V
— david attenbum (@minijampad) October 1, 2025
Детињство и први снови
Џејн Гудал рођена је у Енглеској, као ћерка инжењера Мортимера Мориса-Гоодалла и списатељице Маргарет Јосеф, познате под псеудонимом Ванне Морис-Гудал. Од малена је гајила љубав према животињама, а још као девојчица сањала је да једног дана оде у Африку.
"Мој сан о Африци почео је када сам имала десет година,“ присећала се. Њена мајка подстицала ју је да истраје у својим амбицијама, говорећи јој: „Ако то заиста желиш – пронаћи ћеш начин.“
Пут ка Африци и шимпанзама
Године 1957. Гудал се преселила у Кенију, где је почела да ради као секретарица. Упознала је славног антрополога и палеонтолога Луиса Ликија, који је препознао њен потенцијал и послао је у Лондон да проучава понашање примата.
Већ 1960. године послао ју је у Танзанију, где је започела истраживања која ће обележити њен живот. Тада је први пут ушла у свет дивљих шимпанзи – истраживања која су променила науку и наш однос према животињама.
Занимљиво је да јој је отац још у детињству поклонио плишаног шимпанзу по имену Џибли, којег је чувала и волела све до краја живота.