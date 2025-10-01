МЕКАНИ КЕКСИЋИ СА КРЕМ СИРОМ Остају свежи данима, а укус је несвакидашњи
Крем сир умацима даје кремасту структуру, глазуре чини неодољивим, а колаче од сира невероватно сочним.
Али, да ли сте га пробали додати у тесто за кексе? Он им даје благу киселост и пуноћу, због чега остају влажни и свежи данима. Ови кекси са крем сиром, циметом и шећером припремају се у једној чинији, а посебан корак ваљања у цимет-шећер претвара их из обичне посластице у праву делицију, пише The Kitchn.
Сваки кекс печењем постаје мирисан и мекан, што га чини савршеним додатком уз шољицу кафе или чаја за поподневни одмор. Захваљујући крем сиру, ови меки кекси данима задржавају свежину као да су тек испечени, па су одличан избор ако их желите припремити унапред. Ево како да их направите.
Кекси са крем сиром, циметом и шећером
Састојци
Тесто:
120 г маслаца
120 г крем сира
200 г шећера
прстохват соли
1 јаје
2 кафене кашичице екстракта ваниле
210 г глатког брашна
½ кафене кашичице прашка за пециво
Посип:
3 кашике шећера
2 кафене кашичице цимета
Припрема
1. Направите кексе
У великој чинији миксером пенасто умутите маслац, крем сир, шећер и со док смеса не постане светла и прозрачна, отприлике 2 минута.
Смањите брзину миксера, па додајте јаје и екстракт ваниле. На крају додајте брашно и прашак за пециво и мешајте на најнижој брзини тек толико да се састојци сједине, око 30 секунди.
2. Охладите смесу
Покријте чинију и охладите тесто у фрижидеру најмање сат времена.
3. Загрејте рерну
Двадесетак минута пре печења загрејте рерну на 190°C и обложите два плеха папиром за печење.
4. Направите посип
У малој чинији помешајте шећер и цимет за посип.
5. Формирајте кексе
Охлађено тесто поделите на 24 једнака дела (отприлике 1 и по кашика по кексу). Сваки део обликујте у куглицу међу длановима.
6. Уваљајте у посип
Куглице једну по једну уваљајте у мешавину цимета и шећера док се потпуно не обложе.
7. Поређајте на плех
Куглице поставите на припремљене плехове, остављајући око 5 цм размака између сваке. Пеците 6 минута, затим заротирајте плехове и пеците још 5–7 минута, или док кекси не изгледају суво, а ивице им не добију лагано златно-смеђу боју.
8. Охладите
Оставите кексе да се хладе на плеху 5 минута, а затим их преместите на решетку да се потпуно охладе.