ЛАГАН, БРЗ И ВИЗУЕЛНО ЕФЕКТАН Крем у лимуновој кори са мрвицама кекса просто морате пробати

09.09.2025. 16:49 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
Коментари (0)
limun
Фото: Pixabay

Освежавајућ, лаган и неодољиво декоративан – овај десерт у кори лимуна права је летња посластица.

Тражите лаган, укусан и визуелно ефектан десерт? Овај крем од лимуна и лимете, послужен у издубљеним лимуновим корама и посут хрскавим кексом, прави је избор за све који воле освежавајуће ноте цитруса. Осим што је прелеп на тањиру, припрема се без печења, брзо и једноставно.

Састојци:

  • 3 већа лимуна (непрскана, добро опрана)
  • 1 лимета
  • 200 мл заслађеног кондензованог млека (или заслађене павлаке за кување)
  • 150 мл слатке павлаке
  • рендана корица 1 лимуна и 1 лимете
  • 1 кашика свеже цеђеног сока лимуна
  • 1 кашика сока лимете
  • 1 кашичица ванилин шећера
  • 4-5 комада кекса (дигестив, птибер или интегрални).

Савети и варијације

Уместо лимете, можете користити наранџу ако желите блажу цитрусну ноту. Кекс можете заменити печеним орасима, бадемима или кокосовим брашном. За још кремастију структуру, додајте мало маскарпоне сира.

Припрема

Лимунове оперите, преполовите по дужини и пажљиво их издубите кашичицом. Пазите да не оштетите кору јер ће служити као посуда. Издубљену пулпу процедите да добијете чист сок, па измерите једну кашику за крем. Лимете пресеците и исцедите кашику сока, а корицу нарендајте. У већој посуди помешајте кондензовано млеко, слатку павлаку, рендане корице, ванилин шећер и обе врсте сока. Мутите ручно или миксером док се смеса не згусне и постане глатка и свиленкаста.

У сваку издубљену половину лимуна сипајте крем до врха. Поравнајте површину спатулом или кашичицом. Кекс измрвите руком или оклагијом, па поспите по врху фила. По жељи, можете додати и мало нарендане коре лимуна за додатни визуелни ефекат.

Десерт оставите у фрижидеру најмање два сата, како би се фил лепо стегао. Послужите хладно, директно из лимунове коре.

лимун лимета десерт
Извор:
ствар укуса.мондо
Пише:
Дневник
