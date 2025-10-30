overcast clouds
21°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАДАЈУ РЕКОРДИ Јаков Јозиновић за пола сата распродао Сава Центар: 15.000 људи још увек чека карте

30.10.2025. 15:36 15:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
певач
Фото: Nemanja Janković

Феномен младог хрватског певача Јакова Јозиновића (20) постао је права сензација регионалне музичке сцене. 

Овај изузетни таленат, који у рекордном року осваја публику широм Балкана, потврдио је свој статус новог регионалног идола - концерт у Плавој дворани Сава Центра 28. марта 2026. године распродат је за свега пола сата!

Редови испред благајне формирали су се много пре почетка званичне продаје, док је на онлајн платформама чак 13.000 фанова чекало у реду покушавајући да дође до улазнице. За мање од тридесет минута - карата више није било.

Убрзо након објаве, Јаков је на свом Инстаграм профилу поделио да је број људи који су покушавали да купе карту премашио 15.000, уз фотографију из чувене црвене столице у Плавој дворани, на којој је некада седео и Јосип Броз Тито - симболично потврдивши историјски тренутак своје каријере.

Сава Центар - симбол великих каријера

У историји овог култног простора наступали су највећи извођачи региона.

jakov
Фото: Немања Јанковић

Марија Шерифовић држи рекорд у овом веку са чак шест концерата током пролећа 2019. године и више од 22.000 посетилаца. Прва је после реконструкције Плаве дворане која је достигла рекорд од чак осам концерата.

Лепа Брена је у осамдесетим са групом Слатки Грех пунила Сава Центар чак 17 вечери заредом.

Здравко Чолић је 1998. године имао девет распродатих концерата.

А апсолутни рекордер свих времена остаје Ђорђе Балашевић, који је у Сава Центру одржао невероватних 130 концерата.

Ако је судећи по оваквом почетку, Јаков Јозиновић с правом заузима своје место у историји - као нова музичка појава која враћа Сава Центар у златно доба регионалне поп сцене.

концерт сава центар јаков јозиновић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕ БОЈЕ ГЛАСА У 50 ГОДИНА КАРИЈЕРЕ (ФОТО, ВИДЕО) БИЉА КРСТИЋ спрема КОНЦЕРТ ЗА ПАМЋЕЊЕ, а ОВЕ ПЕСМЕ посветиће ЂОЛЕТУ БАЛАШЕВИЋУ И БОРИ ЂОРЂЕВИЋУ: „Били су изузетно важни у мом животу”
1

СВЕ БОЈЕ ГЛАСА У 50 ГОДИНА КАРИЈЕРЕ (ФОТО, ВИДЕО) БИЉА КРСТИЋ спрема КОНЦЕРТ ЗА ПАМЋЕЊЕ, а ОВЕ ПЕСМЕ посветиће ЂОЛЕТУ БАЛАШЕВИЋУ И БОРИ ЂОРЂЕВИЋУ: „Били су изузетно важни у мом животу”

25.10.2025. 17:00 17:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај