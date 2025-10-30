ПАДАЈУ РЕКОРДИ Јаков Јозиновић за пола сата распродао Сава Центар: 15.000 људи још увек чека карте
Феномен младог хрватског певача Јакова Јозиновића (20) постао је права сензација регионалне музичке сцене.
Овај изузетни таленат, који у рекордном року осваја публику широм Балкана, потврдио је свој статус новог регионалног идола - концерт у Плавој дворани Сава Центра 28. марта 2026. године распродат је за свега пола сата!
Редови испред благајне формирали су се много пре почетка званичне продаје, док је на онлајн платформама чак 13.000 фанова чекало у реду покушавајући да дође до улазнице. За мање од тридесет минута - карата више није било.
Убрзо након објаве, Јаков је на свом Инстаграм профилу поделио да је број људи који су покушавали да купе карту премашио 15.000, уз фотографију из чувене црвене столице у Плавој дворани, на којој је некада седео и Јосип Броз Тито - симболично потврдивши историјски тренутак своје каријере.
Сава Центар - симбол великих каријера
У историји овог култног простора наступали су највећи извођачи региона.
Марија Шерифовић држи рекорд у овом веку са чак шест концерата током пролећа 2019. године и више од 22.000 посетилаца. Прва је после реконструкције Плаве дворане која је достигла рекорд од чак осам концерата.
Лепа Брена је у осамдесетим са групом Слатки Грех пунила Сава Центар чак 17 вечери заредом.
Здравко Чолић је 1998. године имао девет распродатих концерата.
А апсолутни рекордер свих времена остаје Ђорђе Балашевић, који је у Сава Центру одржао невероватних 130 концерата.
Ако је судећи по оваквом почетку, Јаков Јозиновић с правом заузима своје место у историји - као нова музичка појава која враћа Сава Центар у златно доба регионалне поп сцене.