ЗА ЊИХ ЋЕ 2026. БИТИ ПРОДУЖЕНИ „ПЕТАК 13.“ Чувени руски астролог УПОЗОРАВА: Нека се спреме ова 3 хороскопска знака!

30.10.2025. 17:55 18:02
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
хороскоп
Фото: pexels.com

Према прогнози руског астролога Богданова, 2026. година доноси атмосферу сталних искушења и непредвидивих обрта.

Планетарни транзити Сатурна, Плутона и Урана стварају осећај продуженог „петка 13“, када се низају проблеми и несреће. Док ће неки знакови пронаћи шансу за трансформацију, три знака биће под највећим притиском: Бик, Рак и Лав.

Бик
 

Бикови, који иначе теже сигурности и материјалној стабилности, суочиће се са неочекиваним трошковима, стагнацијом у каријери и осећајем издаје од блиских сарадника. Сатурн и Плутон погађају поља финансија, па ће многи Бикови морати да науче лекцију о флексибилности и штедњи. 
 

Савети: избегавајте ризичне инвестиције, консултујте стручњаке и не доносите одлуке вођени тврдоглавошћу, преноси стил.курир.рс.

Рак

Ракови улазе у годину у којој ће породични сукоби и емотивне кризе имати директне финансијске последице. Могући су спорови око наследства, кредита или имовине, а одлуке под притиском могу бити скупе. 
Савети: уредите документацију на време, потражите подршку и не преузимајте обавезе које превазилазе ваше могућности.
 

Лав

Лавови, познати по раскошном стилу живота, могли би да доживе финансијски колапс и јавне срамоте. Они који су живели изнад својих могућности ризикују губитак спонзора, уговора или клијената. 
Савети: смањите луксузне издатке, направите реалан буџет и преговарајте о дуговима пре него што буде касно.

Остали знаци

Девица: превише анализе, могуће здравствене тегобе.
Шкорпија: трансформације кроз тајне односе, ризик од губитака.
Јарац: тест лидерства и институционалних промена.

Како преживети астролошке турбуленције 2026.

Финансијска ревизија: прегледајте рачуне, уговоре и инвестиције.
 

2026. ће бити година великих тестова.

Бикови, Ракови и Лавови мораће да покажу отпорност, мудрост и спремност на промене како би избегли најтеже последице, наводи Крстарица.
 

хороскоп хороскопски знак хороскопски знаци Астро
Магазин Најновије вести
