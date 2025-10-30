ЗА ЊИХ ЋЕ 2026. БИТИ ПРОДУЖЕНИ „ПЕТАК 13.“ Чувени руски астролог УПОЗОРАВА: Нека се спреме ова 3 хороскопска знака!
Према прогнози руског астролога Богданова, 2026. година доноси атмосферу сталних искушења и непредвидивих обрта.
Планетарни транзити Сатурна, Плутона и Урана стварају осећај продуженог „петка 13“, када се низају проблеми и несреће. Док ће неки знакови пронаћи шансу за трансформацију, три знака биће под највећим притиском: Бик, Рак и Лав.
Бик
Бикови, који иначе теже сигурности и материјалној стабилности, суочиће се са неочекиваним трошковима, стагнацијом у каријери и осећајем издаје од блиских сарадника. Сатурн и Плутон погађају поља финансија, па ће многи Бикови морати да науче лекцију о флексибилности и штедњи.
Савети: избегавајте ризичне инвестиције, консултујте стручњаке и не доносите одлуке вођени тврдоглавошћу, преноси стил.курир.рс.
Рак
Ракови улазе у годину у којој ће породични сукоби и емотивне кризе имати директне финансијске последице. Могући су спорови око наследства, кредита или имовине, а одлуке под притиском могу бити скупе.
Савети: уредите документацију на време, потражите подршку и не преузимајте обавезе које превазилазе ваше могућности.
Лав
Лавови, познати по раскошном стилу живота, могли би да доживе финансијски колапс и јавне срамоте. Они који су живели изнад својих могућности ризикују губитак спонзора, уговора или клијената.
Савети: смањите луксузне издатке, направите реалан буџет и преговарајте о дуговима пре него што буде касно.
Остали знаци
Девица: превише анализе, могуће здравствене тегобе.
Шкорпија: трансформације кроз тајне односе, ризик од губитака.
Јарац: тест лидерства и институционалних промена.
Како преживети астролошке турбуленције 2026.
Финансијска ревизија: прегледајте рачуне, уговоре и инвестиције.
2026. ће бити година великих тестова.
Бикови, Ракови и Лавови мораће да покажу отпорност, мудрост и спремност на промене како би избегли најтеже последице, наводи Крстарица.