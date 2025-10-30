НАЈТАЧНИЈИ ТАРОТ ХОРОСКОП ЗА 2026. ГОДИНУ Ево коме ће"цветати руже", а ко ће окончати токсичне односе
Годишњи тарот хороскоп за 2026. годину - сазнајте која је карта за ваш знак и шта вам открива
Ован (21.03–19.04) – Кула
2026. доноси изненадне промене које вас могу уздрмати. Кула симболизује ослобађање од старих структура и навика. Ово је година када ћете бити приморани да се ослободите свега што вас спутава, иако ће процес бити турбулентан. На крају, из рушевина ће настати нова снага. Отворите се новим приликама и не бојте се ризика.
Бик (20.04–20.05) – Цар
Година пред вама обећава стабилност и материјалну сигурност. Цар вас подсећа да кроз дисциплину, стрпљење и мудре одлуке можете остварити велике резултате. Фокусирајте се на финансије и каријеру, али не заборавите да негујете и емотивне везе – оне ће бити ваша подршка.
Близанци (21.05–20.06) – Љубавници
2026. ће бити година важних одлука. Љубавници указују на хармонију и дилеме у односима. Биће тренутака када ћете морати да бирате између срца и логике. Будите искрени према себи и другима, јер само тако можете створити трајне везе и лично задовољство.
Рак (21.06–22.07) – Месечев циклус
Месечева карта доноси интроспективну и емоционалну годину. Интуиција ће бити ваш највећи водич. Појавиће се ситуације које тестирају вашу емоционалну отпорност. Пратите унутрашњи глас и не журите са одлукама – јасноћа долази када се умири мисао.
Лав (23.07–22.08) – Сунце
Лавови ће 2026. зрачити снагом и оптимизмом. Сунце доноси успех, креативност и признање. Ово је година када ће се ваша енергија рефлектовати на све сфере живота – посао, љубав и лични развој. Будите храбри, јер свет ће приметити ваш труд и таленат.
Девица (23.08–22.09) – Пустињак
Пустињак вас учи стрпљењу и унутрашњем миру. Година 2026. може бити мирна споља, али захтевна унутрашње. Посветите се саморазвоју и планирању будућности. Повлачење и интроспективни рад сада доносе дугорочне користи.
Вага (23.09–22.10) – Правда
Правда симболизује равнотежу и исправне одлуке. 2026. ће бити година суочавања са последицама прошлих одлука. Покажите поштење у свим сферама и радите на хармонији у односима. Равнотежа коју постигнете сада, обликоваће вашу будућност.
Шкорпија (23.10–21.11) – Смрт
Не бојте се промена – Смрт симболизује крај једног циклуса и почетак новог. 2026. ће захтевати ослобађање од прошлости. Напуштање старих образаца доноси трансформацију и унутрашњу снагу. Будите отворени за нови животни ток.
Стрелац (22.11–21.12) – Сила
Сила доноси енергију, храброст и контролу над сопственом судбином. 2026. је година када ћете моћи да превазиђете препреке користећи мудрост и одлучност. Фокусирајте се на самопоуздање и унутрашњу дисциплину – ваше способности ће бити препознате.
Јарац (22.12–19.01) – Свет
Свет доноси завршетак циклуса и осећај постигнућа. 2026. је година када ћете убирати плодове свог рада и напорног труда. Пословни и лични циљеви могу бити остварени, а унутрашњи мир коначно постигнут. Останите приземни, али славите своје успехе.
Водолија (20.01–18.02) – Звезда
Звезда симболизује наду, инспирацију и снове. 2026. доноси прилике за креативно изражавање и нове почетке. Будите отворени за иновације и пратите интуицију. Ваша визија сада може постати реалност, али је потребна вера у себе.
Рибе (19.02–20.03) – Млечни пут / Месец
Рибе улазе у годину интроспективне дубине. Месец вас води кроз емоционалне изазове и илузије. Будите пажљиви у односима и не верујте свему што видите на површини. Ваша интуиција и духовна снага помоћи ће вам да разлучите истину и донесете мудре одлуке.