overcast clouds
22°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ ОВОГА ВИШЕ НИКАДА НЕЋЕТЕ ГЛЕДАТИ ХОТ-ДОГ ИСТИМ ОЧИМА За само 35 секунди радници произведу низ дупло дужи од фудбалског игралишта!

30.10.2025. 12:51 13:00
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Коментари (0)
hotdog
Фото: Pixabay

Ако сте се икада питали од чега се праве виршле и како настају оне популарне хот-дог кобасице, спремите се – детаљи процеса могли би вас изненадити.

Иако су хот-дог виршле данас симбол америчке брзе хране, њихови корени воде дубоко у Европу. Прве виенере и франкфуртерице потичу из Немачке и Аустрије, а у САД их је у 19. веку донела немачка имигрантска заједница. 

Масовна производња и амерички маркетинг створили су препознатљиви хот-дог, али модерна индустријска виршла значајно се разликује од оригинала из Франкфурта.

hotdog
Фото: Pixabay

Како настају данашње индустријске виршле?

Популарна емисија „Како се то прави” (How It’s Made) на Discover каналу пружила је један од најпознатијих увида у процес производње виршли. Све почиње са млевеном говедином, свињетином и пилетином, често укључујући остатке меса који се обрађују у пасту.

У смесу се додају:

  • скроб
  • со
  • зачини и ароме
  • млаз воде и кукурузног сирупа, „за дашак слаткоће”.

Сви састојци се мешају док не добију хомогену кремасту текстуру, а затим се пумпају у танке пластичне омотаче – модерну верзију некадашњих природних црева. Након обликовања, виршле се кувају, димe, хладе, скидају са омотача и пакују за супермаркете.

 

Фасцинантни подаци и реакције гледалаца

Индустријски процес је невероватно брз и ефикасан: за само 35 секунди радници произведу ланац виршли двоструко дужи од фудбалског терена. Ипак, призор је за многе гледаоце шокантан. Видео из 2003. године и даље кружи интернетом, а коментари су често изражајни:

„Изгубио сам апетит за целу недељу.”

„Не једем хот дог десет година, захваљујући овом видеу.”

„Нешто стварно није у реду са америчким потрошачима.”

Иако изгледа једноставно, процес производње хот-дог виршли открива колико индустријска храна може бити далеко од онога што замишљамо док држимо кобасицу у рукама.

хотдог производњa хране процесуирана храна
Извор:
Ало
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УБЕЂЕНИ ДА СЕ ХОТДОГ И НАГЕТСИ ПРАВЕ ОД БИЉАКА, А КОКИЦЕ И ПОМФРИТ ОД МЕСА Нова студија открива колико малишани заправо не знају шта једу
hrana

УБЕЂЕНИ ДА СЕ ХОТДОГ И НАГЕТСИ ПРАВЕ ОД БИЉАКА, А КОКИЦЕ И ПОМФРИТ ОД МЕСА Нова студија открива колико малишани заправо не знају шта једу

23.09.2025. 15:41 16:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УЗ ХОТДОГ И ПЉЕСКАВИЦУ НЕЋЕ ВАМ БИТИ ДОБРО! Ево колико скраћујете свој живот храном која директно прави штету
јело

УЗ ХОТДОГ И ПЉЕСКАВИЦУ НЕЋЕ ВАМ БИТИ ДОБРО! Ево колико скраћујете свој живот храном која директно прави штету

16.12.2024. 20:00 20:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НИСУ БАШ КАО ВИРШЛЕ И ПАШТЕТА АЛИ... Шта крију хрскави пилећи медаљони које сва деца обожавају
пиле

НИСУ БАШ КАО ВИРШЛЕ И ПАШТЕТА АЛИ... Шта крију хрскави пилећи медаљони које сва деца обожавају

18.09.2025. 18:53 18:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај