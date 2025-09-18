НИСУ БАШ КАО ВИРШЛЕ И ПАШТЕТА АЛИ... Шта крију хрскави пилећи медаљони које сва деца обожавају
Хрскави, златни, готови за неколико минута и често у облицима животиња, звездица или срца – смрзнути пилећи медаљони постали су редован гост у многим замрзивачима, посебно у домаћинствима са децом.
Деца их воле јер су забавни и укусни, а родитељи их често бирају јер су практични, брзо се припремају и изгледају као једноставан извор протеина.
Али, шта се заправо крије иза тог симпатичног облика и хрскаве корице? Да ли су медаљони заиста направљени од чистог пилећег меса или је реч о индустријској мешавини различитих састојака који само подсећају на пилетину? Погледали смо састав најчешће доступних смрзнутих медаљона у домаћим продавницама и открили шта све улази у њихову израду.
Нису сви медаљони исти – удео меса варира
Иако се сви производи на паковању представљају као „пилећи медаљони“, разлика између њих може бити прилична – и то највише у количини стварног меса. Код већине брендова месо чини између 50 и 60 одсто производа, а остатак су вода, панада (крушне мрвице, брашно, уље), зачини, згушњивачи и додаци за побољшање укуса и текстуре.
У бољим производима користи се искључиво месо пилећих прса, док неки користе мешавину комада белог и тамног меса који се пресују и обликују у познате медаљоне.
У многим случајевима месо је претходно млевено, па затим поново обликовао – често уз додатак воде и скроба како би се добила жељена конзистенција. Такви производи су јефтинији за производњу, али имају мању нутритивну вредност. Неки садрже и додатке попут сирног пуњења, арома дима или појачивача укуса који нису нужно проблематични, али треба бити свестан њих – посебно ако се медаљони једу често.
Панада, со и адитиви – шта све једемо уз пилетину
Оно што медаљонима даје њихову препознатљиву хрскаву корицу заправо је слој панаде, који уз крушне мрвице најчешће садржи пшенично брашно, уље и зачине. И док тај слој чини медаљоне примамљивим на први залогај, он често доприноси високој количини соли и масноће у коначном јелу. Неки производи додатно се прже пре замрзавања, па садрже више уља него што бисте очекивали.
Осим панаде, многи медаљони укључују адитиве попут дифосфата који задржавају влагу, те ароме које појачавају укус пилетине. Није реткост ни да садрже трагове алергена – јаја, млека, соје, па чак и сусама, што је важно знати ако имате дете са прехрамбеним осетљивостима.
Читајте декларације
Због свега тога важно је читати декларације и бирати производе са вишим уделом меса, мање адитива и јасним списком састојака. Идеално је када медаљони садрже што мање „скривених“ додатака и када их припремате у рерни уместо у фритези – што значајно смањује количину масноће и чини их здравијима.
Закључно, смрзнути пилећи медаљони могу бити практичан избор за брзи оброк, али нису сви једнако квалитетни. Ако већ купујете готове производе, бирајте оне са вишим уделом меса и мање индустријских додатака. А када имате времена, покушајте да их направите сами. Деца ће их једнако волети, а ви ћете тачно знати шта једу.