Тридесет дизајнера на три локације
БЕОГРАД ПОНОВО ПОСТАЈЕ ЦЕНТАР МОДЕ! 39. „Fashion Selection” доноси ОМАЖ МАЛОЈ ЦРНОЈ ХАЉИНИ И ТРИ ДАНА ГЛАМУРА, ево који дизајнери ће се представити публици
Манифестација „Fashion Selection” биће одржана 4. и 5. новембра у Хангару са почетком у 18 часова, док је завршно вече 9. новембра од 19 сати у креативно-иновативном центру „Ложионица” у Београду.
Овогодишњи „Fashion Selection” је по броју учесника једно од највећих издања до сада, окупља више од 30 домаћих дизајнера и доноси три дана програма који спајају нове ауторе и већ афирмисане дизајнере. Публику очекују различити модни изрази, од елегантних, прецизно кројених комада и вечерњих тоалета до урбаног streetwear-а, заједно са колекцијама за најмлађе и ревијама које се баве наслеђем и идејом елеганције која траје.
Манифестацију 4. новембра отвара ревија дизајнера Немање Пантелића, који ће представити нову колекцију и посебан омаж сарадњи дугој 18 година са модном агенцијом „Select”. Поред премијерних модела, публика ће видети и одабране комаде из ранијих сезона који су обележили његов досадашњи рад и постали његов препознатљив потпис.
Током исте вечери, своје колекције приказаће бренд „Горим” дизајнерке Горице Пејаковић и дизајнерка Славица Симеуновић – линије намењене женама од 35 до 65 година, које ће се овом приликом појавити и у улози манекенки. Након тога следе и аутори као што су Мина Симић, Ана Ивковић, Ивана Баталовић, Мирсада Булић и Азра Потуровић.
Писта неће припасти само одраслима јер „Select” је једина агенција код нас која професионално ради са децом манекенима, па ће у оквиру породичног програма „Kids & Teen Fashion Selection” публика видети нову колекцију бренда „Mayoral” првог дана, а потом, другог дана у поподневним сатима, и дечије колекције брендова „Lindex” и „Dexy Co”.
Другог дана, 5. новембра, вечерњи део програма доноси ауторске колекције Бојане Биџовски, Марије Витез, Mag Bags handmade бy Марија Вујичић, Ninia бy Сања Коњовић, Божице Спасић, Big Hug бy Бека Зечевић, Иване Лукачев и Ђурђе Маљковић. Фокус је на ручном раду, личном дизајнерском печату и носивости која не одустаје од става и линије.
Програм 39. „Fashion Selectiona” се наставља 9. новембра у простору „Ложионице”, где ће своје моделе представити млади дизајнери одабрани на пролећном конкурсу одржаном у оквиру „Fashion Selectiona” – нова генерација која ступа на сцену.
Исте вечери програм ће затворити тематска ревија „Chanel’s Shadow“, омаж стогодишњици мале црне хаљине и наслеђу куће „Chanel”. У питању је интерпретација „Chanel” кода данас: минимализам, дисциплина форме и елеганција која траје. Своје виђење представиће реномирани аутори, међу њима Звонко Марковић, Игор Тодоровић, Јелена Каленић by Lavani Couture, Пеђа Ђукнић, Горица Пејаковић, Helena Scrittore, Yeya by Јелена Атанасковић, Misi by Гордана Бошкић, Драгана Глеђа, Игор Јагић, Немања Пантелић, Мима Маџарац и Марија Chany.