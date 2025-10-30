overcast clouds
(ФОТО) МОДНИ ДУЕТ! Ћерка КЕТРИН ЗИТЕ ЏОУНС блиста у хаљини коју је мама носила ПРЕ 20 ГОДИНА

30.10.2025. 17:21
Фото: youtube prinstcrin/ Good Morning America

Керис Зита Даглас, ћерка глумачког пара Кетрин Зите Џоунс и Мајкла Дагласа, привукла је пажњу на једном догађају у Њујорку. Боље речно, њена хаљина је била звезда вечери...

Чини се да је синоћни догађај у Њујорку, под називом "PAC NYC Icons of Culture Gal", био породични излазак за Керис Зиту Дагласа и њеног оца Мајкла Дагласа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @catherinezetaj.tr

Отац и његова мезимица заблистали су на црвеном тепиху, а многи су били опчињени слип црном хаљином од чипке коју је понела 22-годишња Керис.

Наиме, реч је о винтиџ комаду који је првобитно носила глумица Кетрин Зита Џоунс на церемонији увођења у кућу славних "Rock and Roll". Сада, 20 година касније, носи је њена ћерка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by مجلة سيدتي (@sayidaty)

Керис је стајлинг употпунила једноставним црним салонкама и црвеним минђушама, што је само издање учинило беспрекорним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @catherinezetaj.tr

Иначе, Керис је открила за магазин "People" да обожава винтиџ стил, те да није љубитељка брзе моде због еколошких разлога. Из тог разлога често бира да носи мамине старе ствари.

кетрин зита џоунс ћерка мајкл даглас
