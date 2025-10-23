Није га било
ОМИЉЕНИ МОДНИ БРЕНД ВРАЋА СЕ У СРБИЈУ Овде ће бити отворена прва продавница!
Омиљени шпански модни бренд Манго враћа се у Србију и доноси савремене трендове директно у Београд!
Прва продавница након повратка отвориће врата у тржном центру Ушће, на месту некадашње Зара радње, пружајући љубитељима моде прилику да уживају у препознатљивом стилу, квалитетним материјалима и актуелним колекцијама за жене, мушкарце и децу.
Овај повратак обележава нови почетак бренда у Србији, са модерним концептом продавнице који комбинује угодно искуство куповине и инспиративан амбијент. Известан период су љубитељи Манга у Србији могли само да онлајн поруче своје ствари преко званичног сајта.
Отварање у Ушћу представља савршену прилику за све модне ентузијасте да први добију увид у нову колекцију и уживају у ексклузивним понудама које бренд припрема поводом повратка на домаће тржиште.
О компанији Манго
Манго је међународни бренд са више од 40 година искуства у модној индустрији. Са седиштем у Барселони, бренд је присутан у више од 100 земаља широм света и познат је по елегантном, модерном дизајну који комбинује трендове и квалитет. Враћањем у Србију, Манго наставља да шири свој глобални утицај и приближава модну инспирацију локалним купцима.