  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Није га било

ОМИЉЕНИ МОДНИ БРЕНД ВРАЋА СЕ У СРБИЈУ Овде ће бити отворена прва продавница!

23.10.2025. 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Bizlife.rs
Фото: Dnevnik arhiva

Омиљени шпански модни бренд Манго враћа се у Србију и доноси савремене трендове директно у Београд!

Прва продавница након повратка отвориће врата у тржном центру Ушће, на месту некадашње Зара радње, пружајући љубитељима моде прилику да уживају у препознатљивом стилу, квалитетним материјалима и актуелним колекцијама за жене, мушкарце и децу.

Овај повратак обележава нови почетак бренда у Србији, са модерним концептом продавнице који комбинује угодно искуство куповине и инспиративан амбијент. Известан период су љубитељи Манга у Србији могли само да онлајн поруче своје ствари преко званичног сајта.

Отварање у Ушћу представља савршену прилику за све модне ентузијасте да први добију увид у нову колекцију и уживају у ексклузивним понудама које бренд припрема поводом повратка на домаће тржиште.

О компанији Манго
Манго је међународни бренд са више од 40 година искуства у модној индустрији. Са седиштем у Барселони, бренд је присутан у више од 100 земаља широм света и познат је по елегантном, модерном дизајну који комбинује трендове и квалитет. Враћањем у Србију, Манго наставља да шири свој глобални утицај и приближава модну инспирацију локалним купцима.

Bizlife.rs

