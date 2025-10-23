overcast clouds
ЦЕНЕ НАФТЕ ПОЛЕТЕЛЕ После америчких санкција Русији, барел скаче за пет одсто

23.10.2025. 18:34 18:51
Фото: pixabay.com

ЊУЈОРК: Цене нафте данас су скочиле за око пет одсто и то је Брента на око 65 долара по барелу, а америчке сирове нафте WTI (West Texas Intermediate) на око 61 долар по барелу, након што су Сједињене Америчке Државе објавиле санкције кључним руским нафтним компанијама.

САД су санкционисале руске државне гиганте Росњефт и Лукоил, у потезу који има за циљ повећање притиска на Kремљ због недостатка посвећености Москве миру у Украјини, пренео је Трејдинг економикс.

Росњефт и Лукоил заједно чине скоро половину руског извоза нафте, око 2,2 милиона барела дневно, а приходи од нафте и гаса чине отприлике четвртину савезног буџета.

Након санкција, Трамп је рекао да ће вршити притисак на главне купце, планирајући да следеће недеље разговара о увозу руске нафте са кинеским председником Си Ђинпингом, након што је поновио да ће Индија смањити своје куповине.

Земље чланице Европске уније одобриле су свој деветнаести пакет санкција против Русије, у шта спада и забрана увоза руског течног природног гаса.

нафтa нафта извоз нафта цена
Танјуг/Дневник
Дневник
