ЧОКОЛАДНА ФАНТАЗИЈА ЗА 20 МИНУТА! Десерт који не тражи искуство у кухињи, САВРШЕН ИЗБОР за сваки тренутак
Брзи десерти који се праве од само неколико састојака, а који су преукусни су наши фаворити.
Најбољи су они десерти који се спремају као од шале, а такав је и овај рецепт за лава колач.
Овај слаткиш у чијем средишту се налази чоколада је идеалан за посебне прилике или изненадне госте јер се спрема веома лако, а потребно вам је само неколико састојака.
За свега 22 минута моћи ћете да уживате у чоколадној фантазији од колача.
У наставку је рецепт за најукуснији лава колач:
Састојци:
• 120 гр путера
• 170 гр тамне чоколаде
• 2 јаја + 2 жуманца
• 50 гр шећера
• 1/2 кашичице соли
• 2 кашике брашна
Припрема:
1. Загрејте рерну на 230°Ц.
2. Са мало путера и брашна поспите калупе за лава колач и ставите их у плех.
3. Скувајте путер и чоколаду на пари и истопите их а лаганој ватри, мешајући док не добијете глатку масу.
4. У великој посуди за мешање помешајте јаја, жуманца, шећер и со. Мутите на средњој брзини док смеса не постане густа и бледожута.
5. Умешајте чоколадну смесу и брашно у смесу са јајима док се добро не сједини. Поделите тесто у припремљене посудице за колаче.
6. Пеците 6 до 8 минута или док странице колача не буду чврсте, али средина треба да се тресе. Оставите колаче да се хладе у посудицама 1 минут.
7. Ставите мали тањир за десерт преко сваке посудице и пажљиво га окрените, окрећући колач на тањир.
8. Оставите да одстоји око 10 секунди, а затим извадите посудицу да бисте извадили колаче из калупа.
9. Поспите шећером у праху и украсите бобицама, по жељи. Послужите одмах.