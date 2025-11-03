moderate rain
ЧОКОЛАДНА ФАНТАЗИЈА ЗА 20 МИНУТА! Десерт који не тражи искуство у кухињи, САВРШЕН ИЗБОР за сваки тренутак

03.11.2025. 16:36
Пише:
Дневник
Извор:
Еспресо/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Брзи десерти који се праве од само неколико састојака, а који су преукусни су наши фаворити.

Најбољи су они десерти који се спремају као од шале, а такав је и овај рецепт за лава колач.

Овај слаткиш у чијем средишту се налази чоколада је идеалан за посебне прилике или изненадне госте јер се спрема веома лако, а потребно вам је само неколико састојака.

За свега 22 минута моћи ћете да уживате у чоколадној фантазији од колача.

У наставку је рецепт за најукуснији лава колач:

Састојци:

           120 гр путера

           170 гр тамне чоколаде

           2 јаја + 2 жуманца

           50 гр шећера

           1/2 кашичице соли

           2 кашике брашна

Фото: freepik, ilustracija

Припрема:

1.         Загрејте рерну на 230°Ц.

2.         Са мало путера и брашна поспите калупе за лава колач и ставите их у плех.

3.         Скувајте путер и чоколаду на пари и истопите их а лаганој ватри, мешајући док не добијете глатку масу.

4.         У великој посуди за мешање помешајте јаја, жуманца, шећер и со. Мутите на средњој брзини док смеса не постане густа и бледожута.

5.         Умешајте чоколадну смесу и брашно у смесу са јајима док се добро не сједини. Поделите тесто у припремљене посудице за колаче.

6.         Пеците 6 до 8 минута или док странице колача не буду чврсте, али средина треба да се тресе. Оставите колаче да се хладе у посудицама 1 минут.

7.         Ставите мали тањир за десерт преко сваке посудице и пажљиво га окрените, окрећући колач на тањир.

8.         Оставите да одстоји око 10 секунди, а затим извадите посудицу да бисте извадили колаче из калупа.

9.         Поспите шећером у праху и украсите бобицама, по жељи. Послужите одмах.

 

рецепт рецепт за колач чоколадне коцке
Магазин Гастро
