clear sky
13°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Звучи као шала, али није ЈАПАН НАШАО НЕОЧЕКИВАН НАЧИН ДА ОТЕРА МЕДВЕДЕ – ДРОНОВИМА КОЈИ ЛАЈУ

04.11.2025. 12:38 12:44
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
dron
Фото: Pixabay/ Pexels

У централном делу Јапана, власти су одлучиле да се против све чешћих напада медведа боре дроновима који лају.

Префектура Гифу најавила је да ће у наредним недељама почети да користи беспилотне летелице које емитују звуке паса и ватромета, у покушају да уплаше животиње које све чешће залазе у насељена места.

Дронови ће бити распоређени у областима Такајама и Ширакава, где је у последњих неколико недеља забележен пораст сусрета људи и медведа, пренео је Кјодо. У Ширакави је почетком октобра младунче медведа напало шпанског туристу, који је, срећом, задобио само лакше повреде.

Гувернер префектуре Јошихиде Есаки изјавио је да Јапан жели да спроведе „проактивне и иновативне мере” како би становници могли да се осећају безбедније. Влада планира да сарађује са удружењима ловаца, који ће помоћи у одређивању броја дронова и њихових рута.

Само од априла до октобра, забележено је више од 830 виђења медведа и четири случаја напада, што је приметан раст у односу на претходну годину, када су евидентирана 674 виђења и три повреде.

Иако идеја о дроновима који лају делује необично, локалне власти верују да ће комбинација звука, светла и висине лета бити ефикаснија од досадашњих метода и да ће спречити даље нападе дивљих животиња у близини насеља.

јапан дрон медвед
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЕДВЕДИ СЕ ОПАСНО ПРИБЛИЖИЛИ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И СВЕ ВИШЕ НАПАДАЈУ СТАНОВНИКЕ Држава планира да запосли ловце
медвед

МЕДВЕДИ СЕ ОПАСНО ПРИБЛИЖИЛИ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И СВЕ ВИШЕ НАПАДАЈУ СТАНОВНИКЕ Држава планира да запосли ловце

31.10.2025. 09:29 09:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЕДВЕДИ И ПСИ ЛУТАЛИЦЕ У КРВАВОМ ПОХОДУ ПО СЕЛИМА КОД ПРИБОЈА За само неколико дана заклали 17 оваца и јагњади
овце

МЕДВЕДИ И ПСИ ЛУТАЛИЦЕ У КРВАВОМ ПОХОДУ ПО СЕЛИМА КОД ПРИБОЈА За само неколико дана заклали 17 оваца и јагњади

02.10.2025. 14:00 14:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Никад ближи кућама у потрази за храном МЕДВЕДИ НА ТАРИ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ЗИМСКИ САН, а да ли ће и утонути ВЕЛИКО ЈЕ ПИТАЊЕ Ево шта би могло да их поремети
тара

Никад ближи кућама у потрази за храном МЕДВЕДИ НА ТАРИ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ЗИМСКИ САН, а да ли ће и утонути ВЕЛИКО ЈЕ ПИТАЊЕ Ево шта би могло да их поремети

01.10.2025. 15:39 15:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај