Звучи као шала, али није ЈАПАН НАШАО НЕОЧЕКИВАН НАЧИН ДА ОТЕРА МЕДВЕДЕ – ДРОНОВИМА КОЈИ ЛАЈУ
У централном делу Јапана, власти су одлучиле да се против све чешћих напада медведа боре дроновима који лају.
Префектура Гифу најавила је да ће у наредним недељама почети да користи беспилотне летелице које емитују звуке паса и ватромета, у покушају да уплаше животиње које све чешће залазе у насељена места.
Дронови ће бити распоређени у областима Такајама и Ширакава, где је у последњих неколико недеља забележен пораст сусрета људи и медведа, пренео је Кјодо. У Ширакави је почетком октобра младунче медведа напало шпанског туристу, који је, срећом, задобио само лакше повреде.
Гувернер префектуре Јошихиде Есаки изјавио је да Јапан жели да спроведе „проактивне и иновативне мере” како би становници могли да се осећају безбедније. Влада планира да сарађује са удружењима ловаца, који ће помоћи у одређивању броја дронова и њихових рута.
Само од априла до октобра, забележено је више од 830 виђења медведа и четири случаја напада, што је приметан раст у односу на претходну годину, када су евидентирана 674 виђења и три повреде.
Иако идеја о дроновима који лају делује необично, локалне власти верују да ће комбинација звука, светла и висине лета бити ефикаснија од досадашњих метода и да ће спречити даље нападе дивљих животиња у близини насеља.