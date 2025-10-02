overcast clouds
МЕДВЕДИ И ПСИ ЛУТАЛИЦЕ У КРВАВОМ ПОХОДУ ПО СЕЛИМА КОД ПРИБОЈА За само неколико дана заклали 17 оваца и јагњади

02.10.2025. 14:00 14:04
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
овце
Фото: РИНА

ПРИБОЈ: Све учесталији напади дивљих и напуштених животиња унели су страх и несигурност међу сточаре на територији општине Прибој, а само ових дана велика штета причињена је на три пољопривредна газдинства.

У селу Булићи медведи су упали у шталу Зорана Комарице и усмртили пет оваца, док је страдала и једна кошница пчела.

- Призор је био страшан, врата од штале била су разваљена, а овце заклане. Остао сам без скоро целе производње. Штета је огромна и не знам како даље - каже Комарица за РИНУ.

комарица
Фото: РИНА

У Вукосавићима су пси луталице заклали шест оваца Рају Лаковићу.

- Пробудио ме лавеж и бука, а кад сам изашао, затекао сам крвав призор. Да нисам наишао, вероватно би све овце страдале. Ми од овога живимо, а свака овца за нас значи много - прича Лаковић.

У Глогу је Драгу Аврамовићу настрадало шест јагњади, што додатно потврђује да напади више нису појединачни, већ се понављају из дана у дан.

штета
Фото: РИНА

Мештани поручују да је крајње време да се пронађе решење, јер без заштите и помоћи сточарство у овом крају постаје ризичан посао. Док сточари у околним селима страхују од нових напада и рачунају штету, од надлежних очекују брзу и конкретну реакцију.

- Немамо ни прилазне путеве до својих кућа, а сточарство нам је једини извор прихода и начин да прехранимо породице - истичу мештани и упозоравају да су живот и рад на селу све несигурнији, док је опстанак домаћинстава озбиљно доведен у питање.

Додају и да се више не плаше само за стоку, већ и за сопствене животе, јер се у последње време виђа и по неколико медведа заједно, који се приближавају кућама.

пси луталице медвед штета прибој
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
