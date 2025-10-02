overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ПРИПРЕМИТЕ СЕ НА НОВИ ХАОС НА ГРАНИЦАМА Са српским пасошем од 12. октобра улази се у ЕУ по новом систему – ево шта вас чека

02.10.2025. 15:19 15:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
d

Министарство унутрашњих послова Србије обавестило је грађане да од 12. октобра 2025. године почиње постепена примена новог Система уласка/изласка (Entry/Exit System – EES) Европске уније, који се односи на све путнике који нису држављани земаља чланица ЕУ и немају регулисан боравак у Шенген зони.

То значи да ће се нови режим применити и на држављане Србије приликом уласка у Хрватску, Бугарску, Румунију и Мађарску.

Где се прво уводи систем:

  • Хрватска: Батровци – Бајаково и Аеродром Загреб
  • Бугарска: Градина – Калотина
  • Румунија: Калуђерово – Најдаш
  • Мађарска: од 28. октобра до 11. новембра фазно на више прелаза (Томпа, Хоргош, Бачки Виногради, Бачалмаш, Бачки Брег, Рабе-Кибекхаза и др).
d

Како изгледа контрола:

  • При првом уласку у ЕУ биће узети отисци четири прста, фотографија лица и унети лични и путни подаци.
  • Лица млађа од 12 година не подлежу регистрацији, док ће малолетници старији од 12 бити евидентирани.
  • У прелазном периоду до 10. априла 2026. године, пасоши ће се и даље печатирати свим путницима.

Посебна правила за раднике и возаче:

  • За грађане који свакодневно прелазе у Мађарску због посла, регистрација почиње 1. новембра. Биће формиран досије који важи за наредне преласке ако границу пређу најмање четири пута у 30 дана.
  • Возачи теретних возила и аутобуса такође улазе у систем, али ће моћи да се пријаве електронски док су унутар ЕУ.

МУП апелује на грађане да приликом планирања путовања рачунају на могућа дужа задржавања на граници у почетној фази и да се информишу о условима на конкретним прелазима.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
