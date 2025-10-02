РУКОМЕТАШИ ВОШЕ У ПЕТАК ГОСТУЈУ ШАМОТУ У АРАНЂЕЛОВЦУ (19): Шампион мора да побеђује
Рукометаши Војводине, актуелни вицешампиони Србије, започели су нову сезону борбом за повратак на трон, уписавши три убедљиве победе.
Црвено-бели нису имали претерано тежак задатак и релативно лако су освајали бодове против Врања, Пролетера и Југовића. Очекује се да сличан сценарио буде и петак од 19 часова у Аранђеловцу, где Матићеви изабраници гостују екипи Шамота.
Стратег Новосађана, Владан Матић, јасно је истакао да екипа жели сваки пут да узме оба бода, без изузетка:
– Од почетка првенства говорим да немамо други циљ осим победе у свакој утакмици. Никога не потцењујемо, али екипа попут наше, са шампионским амбицијама, мора да побеђује континуирано. Шамот је повратник у елитно друштво, освојили су лигу прошле године, али ми се на то не осврћемо. Идемо по два бода у Аранђеловац, а одмах затим крећемо са припремама за наредног ривала – поручио је Матић.
Шамот је од ове сезоне поново члан највишег ранга, пошто је у претходној сезони освојио Б Суперлигу – група Запад. У текућем првенству, Аранђеловчани су савладали Пролетер, док су тесно поражени од екипа из Панчева и Каћа.
Сличне амбиције као у АРКУС лиги, Новосађани гаје и у Еврокупу, који су освојили 2023. године. У овогодишњем издању такмичења стартују од другог кола, где их очекује двомеч са екипом Ст.И.Ф. са Фарских Острва. Све осим две убедљиве победе црвено-белих било би право изненађење. Први дуел игра се 17. октобра на Фарским Острвима, док је реванш заказан за седам дана касније у Српској Атини.