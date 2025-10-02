ВОШИ ОД ФСС МАШИНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА: Ови клубови су добили нову опрему, да се инфраструктура подигне на виши ниво
Оно што су челни људи Фудбалског савеза Србије, пре свих председник Драган Џајић и генерални секретар Бранко Радујко обећали, сада је и остварено.
Све у складу са стратешким опредељењем и реализацијом једног важног циља – да се инфраструктура на стадионима у Србији подигне на много виши ниво.
У Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови одржана је презентација и додела машина за одржавање терена фудбалским клубовима широм Србије.
Иновативне и вишефункционалне машине подељене су ФК Војводина, ФК Спартак ЖК, ФК Нови Пазар, ФК Раднички Ниш, ФК Напредак, ФК Младост, ФК Јавор Матис, ФК Радник, док ће се исте користити и на теренима нова три стадиона – на ”Краљевици” у Зајечару, ”Лагатору” у Лозници и ”Дубочици” у Лесковцу. Део машина додељен је и Спортском центру ФСС, где ће се користити за одржавање и побољшавање травнатих подлога на којима тренирају бројне репрезентативне селекције.
Пред представницима клубова, одржана је уводна презентација од стране председника Комисије за стадионе и безбедност Љубисава Секулића, а потом и обука и едукација од људи из стручне службе фирме ”Прованса”, која је извршила набавку машина из Кине. Имали су прилике клубови да у пракси тестирају машине на травнатим подлогама Спортског центра ФСС, додатно се информишу и поставе питања о функционалностима. Свима ће бити омогућенa и свакодневна подршка и контакт за додатне упите, као и заменско решење у случају проблема са функционалношћу машина.
– Ово је још једна веома вредна инвестиција Фудбалског савеза Србије, која ће омогућити да терени од Ниша до Суботице, имају дужи век трајања, одржавају врхунску форму и имају побољшани квалитет, што ће допринети бржој игри, ефикаснијем учинку и, што је најважније, бољим условима за све фудбалере, за које је квалитетна инфраструктура основа развоја и будућих успеха – наводи се на сајту ФСС.
Стратешко опредељење фудбалске Владе на челу са Драган Џајићем и генералним секретаром Бранком Радујком за побољшањем инфраструктуре успешно се реализује, због чега данас Србија има 17 терена уместо досадашња четири који испуњавају трећу и четврту категорију за сва европска такмичења, као и нових седам терена који испуњавају услове за одигравање најмање првог кола квалификација европских такмичења. Поред поменутих инвестиција, у току су израде нових терена са природном и вештачком подлогом у свим регионима под капом ФСС, захваљујући којима ће Србија бити богатија за преко 35 нових терена!
– На крају овај подухват посебно је значајан за развој нових, младих играча који су будућност српског репрезентативног и клупског фудбала, али и одлична подршка одржавању великих такмичења, као што је U-21 Европско првенство 2027. на коме ће Србија угостити седам селекција – додаје се у објави ФСС.