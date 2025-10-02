ДА САМ БИО ЗДРАВ МОГЛИ СМО ДО ЗЛАТА – Богдановић о тешком тренутку у каријери: Жал је што сам морао да напустим тим
Кошаркаш Лос Анђелес Клиперса Богдан Богдановић изјавио је да му је било тешко да напусти репрезентацију Србије током Европског првенства.
Богдановић се повредио током утакмице другог кола ЕП против Португалије, пошто је доживео руптуру мишића задње ложе. Он је због повреде пропустио преостале мечеве на ЕП и вратио се у САД где је наставио са рехабилитацијом.
– У почетку ме уплашило, као и све друге. Али, никад не можеш да знаш са делимичном руптуром. Потребан је опоравак од четири до шест недеља, ја сам на пет. Сада се добро рекао је Богдановић на старту припрема ЛА Клиперса за нову сезону у НБА лиги, пренели су амерички медији.
Српски кошаркаш је описао како је дошло до повреде.
– Уобичајена повреда. Само се деси и не можеш ништа да урадиш по том питању. Није био експлозиван покрет, нити сам био преоптерећен... – навео је Богдановић.
Он је истакао да се током лета спремао за ЕП.
– Прошле сезоне нисам био у потпуности здрав, све су то биле мале повреде. Морао сам то прво да исправим, а онда сам кренуо да се спремам за репрезентацију. Прикључио сам се, био спреман и у одличној форми. Било ми је стварно тешко што морам да напустим тим. За капитена је то веома тешка одлука. Али, имам одличан однос са репрезентацијом, разумели су да иде и сезона, знали су да неће бити довољно времена и пустили су ме да одем са турнира. Не желим да пропуштам утакмице током сезоне. Жал је што сам морао да напустим тим. Волео бих да сам дошао максимално спреман, са енергијом коју сам имао, са испуњеним циљем... – рекао је Богдановић и додао:
– И даље верујем, да сам остао на ЕП и да сам био здрав - имали бисмо велику шансу да освојимо злато. Али, то је што је. Сада сам потпуно фокусиран на ово.
Кошаркаши Србије су елиминисани у осмини финала ЕП од Финске резултатом 92:86.
Богдановић је подсетио да је стигао у ЛА Клиперсе почетком фебруара ове године из Атланте.
– Трејдови су најтежи део нечије каријере. Био сам у Атланти четири године, изградио односе... Тешко је, али таква је игра. Срећом, трејдован сам овде где су људи много искусни, помогли су ми да транзиција буде лака – навео је Богдановић.
Кошаркаши ЛА Клиперса ће 23. октобра на старту НБА лиге гостовати Јути.