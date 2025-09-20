clear sky
КАПИТЕН ОРЛОВА ОПЕТ ПОД КОШЕВИМА Богдановић се вратио тренинзима

20.09.2025. 12:49 12:56
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић се вратио на терен после повреде коју је задобио у групној фази Евробаскета.

Због повреде задње ложе, Богдановић је пропустио неколико мечева на Евробаскету.

То се одразило на игру репрезентације у наставку и рану елиминацију у осмини финала против Финске.

Ипак, ако је судити по објави Лос Анђелес Клиперса, Богдановић се сада вратио тренинзима у НБА.

Према првим проценама, јасно је да ће Богдан бити спреман за почетак сезоне, с обзиром да је тренирао и са лоптом.

Клиперси доста рачунају на српског капитена ове сезоне, а највише се очекује његов допринос са клупе.

 

Б92

 

 

богдан богдановић орлови србија кошарка кошаркашка репрезентација србије
Спорт Кошарка
