ОГЛАСИО СЕ БОГДАНОВИЋ: Послао поруку саиграчима, али и Турској
03.09.2025. 23:40 23:44
Кошаркашка репрезентација Србије доживела је први пораз на Евробаскету у Летонији.
После неуспеха у мечу са Турском (90:95), на друштвеним мрежама објаве је имао Богдан Богдановић, капитен који је завршио шампионат због повреде.
„Поносан на вас“, написао је Богдан Богдановић на инстаграм сторију, уз фотографију саиграча који су наступили у среду у Риги.
Друга порука била је посвећена турском тиму.
„Честитамо, Турска. Видимо се касније“, додао је бек Лос Анђелес Клиперса.
Наговестио је тако бивши играч Фенербахчеа да би Србија и Турска могли да се сусретну у каснијој фази шампионата.
У осмини финала Србија ће играти против Финске у суботу у 20.45 часова.