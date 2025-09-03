overcast clouds
ОГЛАСИО СЕ БОГДАНОВИЋ: Послао поруку саиграчима, али и Турској

03.09.2025. 23:40 23:44
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Србије доживела је први пораз на Евробаскету у Летонији.

После неуспеха у мечу са Турском (90:95), на друштвеним мрежама објаве је имао Богдан Богдановић, капитен који је завршио шампионат због повреде. 

„Поносан на вас“, написао је Богдан Богдановић на инстаграм сторију, уз фотографију саиграча који су наступили у среду у Риги.

Друга порука била је посвећена турском тиму.

„Честитамо, Турска. Видимо се касније“, додао је бек Лос Анђелес Клиперса.

Наговестио је тако бивши играч Фенербахчеа да би Србија и Турска могли да се сусретну у каснијој фази шампионата.

У осмини финала Србија ће играти против Финске у суботу у 20.45 часова. 

 

Спорт клуб

Евробаскет богдан богдановић
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
