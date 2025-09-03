ПЕШИЋ НАКОН ПРВОГ ПОРАЗА: Детаљи пресудили, морамо да се прилагодимо суђењу
Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић рекао је после пораза од Турске (95:90) да су пресудили детаљи.
– Била је ово одлична утакмица, можда и најбоља до сад на овом турниру. Пресудили су детаљи. Као и увек у тесним утакмицама, морате контролисати скок. Не би било незаслужено ни да смо ми победили, али Турска је била боља и пресудним моментима, погодили су важне тројке – рекао је Пешић на конференцији за медије после утакмице.
Селектор је рекао да је екипу пореметила и повреда Алексе Аврамовића.
– Имали смо проблеме са повредама, Тристан Вукчевић није могао да игра, кад се игра са овако много енергије, сви играчи су важни. Највише нас је пореметило што је Аврамовић повредио пету, то је онако баш болно, није могао да настави. То нас је пореметило, али нема везе, имамо времена до суботе, два дана паузе. Не знам каква је повреда, видећемо, покушали смо на полувремену да га вратимо у игру, узео је терапију, али није могао. Видећемо, стварно не знам – додао је Пешић.
Упитан о критеријуму суђења, рекао је да је ФИБА направила критеријуме којим се дозвољава контакт игра, а да екипа Србије мора да се прилагоди и да не може да мења правила игре и критеријум.
– Ако хоћемо да дамо неку оцену, суђење је било добро, држали су добар критеријум. Волели бисмо кад би мало више обратили пажњу кад се спушта лопта Јокићу, морамо да обратимо пажњу на физички контакт, ми би требало да направимо фаул више, па да направимо изједначење. Не бих ништа о суђењу негативно, морамо да се прилагодимо, да видимо како у једној утакмици на малу разлику, да видимо како се понашамо, да видимо шта можемо да очекујемо од противника и критеријума суђења – закључио је Пешић.