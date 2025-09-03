БОЛАН ПОРАЗ КОШАРКАША Србија поклекла у завршници
Србија је поражена од Турске 95:90 у 5. колу Европског првенства и у осмини финала играће против Финске.
Никола Јовић био је веома активан у нападу у уводним минутима, који су припали “орловима”. Вања Маринковић и Алекса Аврамовић мењали су се као чувари на Шејну Ларкину и Кенану Сипахију, док Алперен Шенгун није могао ништа, пошто је био удвајан стално.
Повела је Србија 9:3 и чинило се да све иде у добром правцу за освајаче Олимпијске бронзе, али је после тајм-аута Ергина Атамана Турска заиграла много боље. Шенгун је почео да доминира, а “орлови” нису могли до поена. Направила је серију Атаманова репрезентација од чак 16:2, све док се није активирао Филип Петрушев. Разиграо се после слабијег почетка и уз Николу Јокића био најзаслужнији што је мини серијом 7:0, на крају првих 10 минута ипак било само минус један (19:18).
🇹🇷 Alperen Sengun: 28 PTS 13 REB 8 AST
🇷🇸 Nikola Jokic: 22 PTS 9 REB 4 AST 3 STL
A duel for the ages in one of the best #EuroBasket games of all-time! pic.twitter.com/reO1uqA6dy
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Било је мало и недисциплине у одбрани “орлова”, али мора да се призна и да је Ларкин био неумољив. Погађао је из свих позиција, било да су у питању тешки шутеви или отворени. Тако је довео Турке до 30:24, да би се Србија одржавала тиме што је била шутерски расположена. Повратком Јокића поравнао је актуелни вицешампион света, а томе је допринела и поставa са два центра, пошто је Никола Милутинов имао добре минуте. Одлично је одиграо и Василије Мицић, тако да је Србија и водила на моменте.
На полувремену је Пешићев тим могао да буде задовољнији. Захваљујући великој борби и офанзивним скоковима, Србија је на 15-минутни одмор отишла са 49:46. Проблематично за “орлове” било је то што је Алекса Аврамовић напустио паркет због мање повреде, тако да нови бек Дубаија није одиграо последње минуте друге четвртине.
Играло се кош за кош на почетку трећег квартала. Када се таман чинило да би Србија могла до нешто већег вођства, Турска би узвратила преко својих шутера, тако да је то био период када су се размењивале тројке. Поготово су Шенгун и Ларкин били расположени и “орлови” су имали веома тежак задатак. Држали су се некако иако одбрана није била на највишем нивоу. Дефанзивна транзиција могла је и боље да функционише за Србију, што је разлог заостатка од пола коша пред последњих 10 минута (74:73).
Међутим, уследила је неизвесна завршница, у којој су "орлови" поклекли, на крају су примили чак 18 тројки и то је било довољно да Турска тријумфује.
Тако Србија као другопласирана из групе иде на мегдан Финцима, а Турска иде на Шведску.