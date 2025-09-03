САД КАД СМО ПОБЕДИЛИ СРБИЈУ.... Атаман о походу на медаљу на Европском првенству
Тренер кошаркаша Турске Ергин Атаман рекао je после победе над Србијом (95:90) да су оба тима одиграла максималнo.
– Мислим да је ово била веома добра утакмица, висок ниво игре, оба тима су одиграла са сто посто и пробали су да зауставе једни друге, али постоји велики офанзивни капацитет што је и донело много поена. Искористили смо велики број главних играча, Шенгун је играо 39 минута. Главни играчи су све изнели и верујем да смо у последња четири минута имали добру одбрану и зато победили. Честитам играчима на агресивности јер су добили утакмицу – рекао је Атаман на конференцији за медије после утакмице.
Турска је погодила 18 тројки из 31 покушаја.
– Кошарка има две стране. Србија је пробала да затвори рекет и фокусирали су се на Шенгуна, а ми смо нашли начин да ротирамо и да кружи лопта па да шутирамо споља. Мислим да смо бирали веома добре шутеве и да смо их погодили – додао је Атаман.
И пре почетка турнира Атаман је рекао да је циљ његовог тима медаља.
– Нећу да кажем да нам је то циљ сад јер смо победили Србију, рекао сам то на конференцији пре него што смо дошли у Ригу. Имамо велики потенцијал, радимо добро, мотивисани смо, циљ нам је да освојимо медаљу и идемо корак по корак. Завршили смо као први и сад иду нове утакмице од суботе. Сваки меч ће бити као финале. Морамо да се одморимо и заборавимо ову утакмицу и да будемо спремни за следећу утакмицу – закључио је Атаман.