overcast clouds
20°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САД КАД СМО ПОБЕДИЛИ СРБИЈУ.... Атаман о походу на медаљу на Европском првенству

03.09.2025. 23:33 23:34
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Тренер кошаркаша Турске Ергин Атаман рекао je после победе над Србијом (95:90) да су оба тима одиграла максималнo.

Мислим да је ово била веома добра утакмица, висок ниво игре, оба тима су одиграла са сто посто и пробали су да зауставе једни друге, али постоји велики офанзивни капацитет што је и донело много поена. Искористили смо велики број главних играча, Шенгун је играо 39 минута. Главни играчи су све изнели и верујем да смо у последња четири минута имали добру одбрану и зато победили. Честитам играчима на агресивности јер су добили утакмицу рекао је Атаман на конференцији за медије после утакмице.

Турска је погодила 18 тројки из 31 покушаја. 

Кошарка има две стране. Србија је пробала да затвори рекет и фокусирали су се на Шенгуна, а ми смо нашли начин да ротирамо и да кружи лопта па да шутирамо споља. Мислим да смо бирали веома добре шутеве и да смо их погодили додао је Атаман.

И пре почетка турнира Атаман је рекао да је циљ његовог тима медаља. 

Нећу да кажем да нам је то циљ сад јер смо победили Србију, рекао сам то на конференцији пре него што смо дошли у Ригу. Имамо велики потенцијал, радимо добро, мотивисани смо, циљ нам је да освојимо медаљу и идемо корак по корак. Завршили смо као први и сад иду нове утакмице од суботе. Сваки меч ће бити као финале. Морамо да се одморимо и заборавимо ову утакмицу и да будемо спремни за следећу утакмицу закључио је Атаман.

Евробаскет
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај