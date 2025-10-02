light rain
Потписао уговор до 2028. године

ИСПУНИО САМ САН С МОЈОМ ВОЈВОДИНОМ – Дамјан Ђокановић прижељкује шансу против Партизана: Сада идем по победе и голове

02.10.2025. 16:28
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
спорт
Фото: ФК Војводина

Пут ФК Војводина је кристално јасан. Јачање сопствене омладинске школе и прављење тима где ће главну реч имати они који су пролили литре зноја у Спортском центру “Вујадин Бошков”.

Један од најперспективнијих фудбалера из омладинске школе, Дамјан Ђокановић, продужио је уговор са Вошом до 2028. године. За суперталентованог нападача дан када је потписао био је посебан. Први у низу који га чекају у белом-црвеном” дресу.

– Осећам се феноменално, испунио сам свој дечачки сан потписивањем уговора са мојом Војводином. Ово је моја кућа и надам се да ћу што пре заиграти и кренути да дајем голове за први тим – истиче Ђокановић и осмехом који открива колико му овај тренутак значи.

Оно по чему се Дамјан издваја је победнички менталитет, а у то смо се уверили када смо га упитали о амбицијама на гостовању Партизану у 11. колу Моцарт бет Супер лиге Србије.

– Од првог дана када сам обукао дрес Војводине, за мене не постоји ниједно друго размишљање када изађем на терен осим – победа. Тако ће да буде и у суботу, поштујемо наравно ривала, али увек гледамо себе и желимо да победимо.

Свакодневни тренинзи са искуснијим играчима додатно га мотивишу да учи, напредује и сачека своју прилику. А кад она дође – зна како би волео да изгледа.

– Волео бих наравно да добијем шансу већ против Партизана, а гол би био круна свега – поручио је Ђокановић.

Ако Дамјан настави са играма које је приказивао на припремама у омладинском тиму Војводине и у репрезентативном дресу – први тим и голови су само питање времена. А навијачи, који увек с посебним емоцијама гледају на „децу из школе“, већ имају разлог да верују да из фабрике талената долази ново име вредно пажње.

Вошин кутак фк војводина фудбалери војводине
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
