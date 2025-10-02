СРПКИЊЕ ДОБИЛЕ РИВАЛЕ НА ЕП – Брадић: Жреб нам је ишао на руку
Ватерполисткиње Србије сазнале су имена ривала на Европском првенству 2026. у португалском Фуншалу.
Наша селекција играће у групи Ц са Италијом, Хрватском и Турском, одлучено је жребом.
ЕП ће бити одржано од 26. јануара до 5. фебруара, а две најбоље пласиране екипе у групи такмичење наставити у новој групи, са две најбоље селекције из групе А, у којој су Грчка, Француска, Словачка и Немачка.
У групи Б су Мађарска, Шпанија, Румунија и Португал, а у групи Д Холандија, Швајцарска, Велика Британија и Израел.
– Жреб нам је донекле ишао на руку јер смо избегли две најјаче екипе са којима би било изузетно тешко носити се у овој фази. Са те стране могу да будем задовољан. Ипак, Италија је светска сила у женском ватерполу и увек представља велики изазов, док су Хрватска и Турска земље у којима је женски ватерполо у експанзији и озбиљном успону. Ради се о екипама које ће се сигурно темељно спремити за ово такмичење, тако да нимало неће бити лако. На нама је да будемо максимално спремни и да играчице покажу сав рад и енергију које улажу на тренинзима – рекао је селектор Србије Милош Брадић.
Он је додао да га посебно радује чињеница да велики број наших клубова ове године учествује у Европи – Војводина, Црвена звезда и Партизан.
– Квалитетна европска такмичења доносе огромно искуство младим играчицама и подижу ниво наших клубова. Имаћемо и три репрезентативке у најелитнијем такмичењу – Јелену са Рапалом, Ану са Дунајварошем и Христину са немачким Шпандауом. Ту је и Нада Мандић са Барселоном, као и девојке из Војводине које ће наступати у Еврокупу. Све су то драгоцени моменти који доприносе развоју наших играчица и јачању националног тима – додао је Брадић.