ЕВО ШТА ДИНАМОВЦЕ ЧЕКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ: Хрвати зачуђени по доласку у Србију, људи су се плашили Бед блу бојса

Хрвати су стигли у овај град у Србији, у ком ће играти на ТСЦ арени.

– Ми смо током дана стигли у Бачку Тополу, од Загреба нам је требало око четири сата. Први утисци? Динамовце ће у овом делу Србије дочекати велика хладноћа, али и потпуно празне трибине. Дуго се спекулисало хоће ли се овде продавати улазнице за неутралне навијаче, али УЕФА је због сигурносних мера одлучила да неће бити улазница ни за навијаче Макабија, ни Динама, али ни ТСЦ-а – пренео је хрватски портал 24сата.

Поменути портал се осврнуо и на цене у Бачкој Тополи.

– Сасвим пристојне, за загребачке трендове - класична багатела. За пола литре точеног Јелена треба издвојити два евра, велика Карађорђева шницла (од готово пола килограма меса с помфритом) била је - 13 евра. С обзиром на то да ни нас двојица стокилаша нисмо могли појести сваки по своју порцију - сасвим пристојно – пише 24сата..

Хрвати су зачуђени великим броје полиције.

– Како смо видели, полиција је овде у великој приправности. У Бачкој Тополи видели смо 15-ак полицијских возила, нико не спава мирно, сви су свесни да је за све ово утакмица високог ризика. Овдашња полиција спремна је и за долазак БББ-а, али и потенцијалне доласке навијача Црвене звезде или Партизана. И наша је препорука, немојте ни покушавати да дођете у Бачку Тополу. У нашем преноћишту било је доста страха. Разлог? Наш домаћин је добио неколико резервација за собе из Хрватске, људи су се плашили доласка "Бед блу бојса". Млађани рецепционар нас је помно испитивао да ли смо новинари, па нам читао и имена других Хрвата који су резервисали собе, а кад смо му објаснили да су то све новинари, дечко се одмах насмејао. И одмах се лакше дише.

