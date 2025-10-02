light rain
10°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛУГОЛИ И ВЕЗАНИ ЗА ДРВЕЋЕ Драма у Француској! Полиција У ШУМИ пронашла 55 студената медицине са ЗАЧЕПЉЕНИМ УСТИМА

02.10.2025. 16:59 17:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixyabay.com

ПАРИЗ: У близини Тулуза на југозападу Француске, полиција је пронашла 55 студената медицине који су били делимично голи и везани за дрвеће, објавио је данас Фигаро, позивајући се на поуздане изворе.

Лист пише да је полиција 24. септембра открила 55 студената у шуми Букон у близини Тулуза, од којих су неки били у доњем вешу, а неки везани за дрвеће и са зачепљеним устима, а да је троје студената превезено у болницу.
 

Тужилаштво у Тулузу наводи да су у питању студенти друге године медицине на факултету у Тулузу.
 

Јавно тужилаштво је покренуло истрагу о тешком малтретирању, угрожавању живота других и насиљу.
 

Тужилаштво наводи да је укупно 55 студената било присутно на лицу места, а да су поједини од њих били у веома алкохолисаном стању.
 

студенти студенти медицине Тулуз
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРАМА У ЧЕРНОБИЉУ У нуклеарки НЕСТАЛА СТРУЈА након руског напада на енергетске објекте
русија

ДРАМА У ЧЕРНОБИЉУ У нуклеарки НЕСТАЛА СТРУЈА након руског напада на енергетске објекте

01.10.2025. 23:21 23:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај