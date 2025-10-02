ПОЛУГОЛИ И ВЕЗАНИ ЗА ДРВЕЋЕ Драма у Француској! Полиција У ШУМИ пронашла 55 студената медицине са ЗАЧЕПЉЕНИМ УСТИМА
02.10.2025. 16:59 17:02
ПАРИЗ: У близини Тулуза на југозападу Француске, полиција је пронашла 55 студената медицине који су били делимично голи и везани за дрвеће, објавио је данас Фигаро, позивајући се на поуздане изворе.
Лист пише да је полиција 24. септембра открила 55 студената у шуми Букон у близини Тулуза, од којих су неки били у доњем вешу, а неки везани за дрвеће и са зачепљеним устима, а да је троје студената превезено у болницу.
Тужилаштво у Тулузу наводи да су у питању студенти друге године медицине на факултету у Тулузу.
Јавно тужилаштво је покренуло истрагу о тешком малтретирању, угрожавању живота других и насиљу.
Тужилаштво наводи да је укупно 55 студената било присутно на лицу места, а да су поједини од њих били у веома алкохолисаном стању.