ВУЧИЋ ПОРУЧИО У КОПЕНХАГЕНУ: Наставићу да водим политику мира, опозиција газила достојанство Србије
КОПЕНХАГЕН: Председник Александар Вучић поручио је данас да ће наставити да води политику мира и стабилности и да не жели да троши много речи на оне који иду у иностранство да нападају своју земљу и који су газили достојанство Србије док су били на власти.
Вучић је на питање новинара у Копенхагену да прокоментарише тврдњу председника Демократске странке Срђана Миливојевића да он "изазивава немире у региону" нагласио да Србија 14 година нема ни сукобе, ни ратове, нити било шта слично.
Али имамо понос и достојанство које су нам они, не само отели, него и брутално газили када су владали Србијом, рекао је Вучић.
Што се тиче интересовања из Евопе о ситуацији у Србији, Вучић је одговорио да су га питали само неки пријатељи, али да сви већ знају све.
Знају већ сви да им је пропала револуција и знају већ сви и са ким разговарају и са ким ће да разговарају у будућности. А што се тиче тих људи који иду у иностранство да нападају своју земљу и своје руководство, то најбоље говори о њима, рекао је Вучић.
Додао је да не мора да троши тешке и велике речи на такве људе.
Народ у Србији то одлично препознаје. Можда смо криви зато што не слушам Северину или зато што не желим да се извињавам за Јасеновац или за нешто друго што су они чинили, рекао је Вучић.