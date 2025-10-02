СУТРА ОБЕЛЕЖАВАМО ЗАШТИТНИКА ЛОВАЦА И ЛОВА Дан посвећен Светом великомученику Јевстатију ДА БИ ВАС ПРАТИЛА СРЕЋА УРАДИТЕ ОВО
Трећег дана октобра Српска православна црква обележава дан посвећен Светом великомученику Јевстатију, римском војсковођи у време царева Тита и Трајана.
Рођен је под именом Плакида.
Док је био једном приликом у лову дође глас Господњи Плакиди, који му је говорио да иде хришћанском свештенику и да се крсти. На крштењу добио је име Јевстатије, његова жена – Теопистија (Боговерна), а њихови синови – Агапије и Теопист. По крштењу Јевстатије је отишао на оно место где се јавило откровење и клекнувши заблагодарио је Богу што га је привео истини. Опет му се јавио глас Господњи и најавио му страдање за име Његово и укрепио га.
Јевстатије је тајно напустио Рим са породицом с намером да се повуче међу прост народ и да у непознатој и скромној средини послужи Богу. Чим је приспео у Египат, навалише на њега искушења. Зли варварин отео му је жену, а оба сина ухватиле звери и однеле. Ипак, убрзо тај варварин је погинуо, а децу му од звери спасили чобани.
Јевстатије се настанио у неком селу египатском и ту као најамник сеоски проживео петнаест година. После тога нападоше варвари на Римско царство, и цар Трајан је жалио што му нема храброг војводе Плакиде који је где год је ратовао победу односио.
Послао је цар два своја официра да по целом царству траже великог војводу. По Божјем промислу ти официри нашли су Јевстатија и довели га цару. Јевстатије је скупио војску и победио варваре. На путу натраг за Рим пронашао је своју жену и оба сина. Када је дошао у Рим, цар Трајан је умро, а цар Адријан на престолу. Кад је Адријан позвао војводу Јевстатија да принесе жртве боговима, Јевстатије му рече, да је он хришћанин. Цар га је бацио на муке заједно са женом и синовима. Како им звери не нашкодише ништа, бацише их у усијаног металног вола. Трећег дана извадише њихова тела мртва, али од огња неповређена. Тако је овај славни војвода дао и „Ћесару ћесарево и Богу Божје”, и преселио се у вечно Царство Христа Бога.
Три дана после смрти народ је, у знак захвланости за све што је овај добри човек учинио, пренео тело Јевстатије и његове породице и сахранили их по хришћанским обичајима. Свети Јевстатије од памтивека се празнује као заштитник лова и ловаца у Србији. Верује се да се данас ваља прошетати по шумама и ливадама у његову част јер ће тако свакога пратити добра, “ловачка”, срећа.
Свети великомученик Јевстатије:
Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше.
(Telegraf.rs / Митрополија)