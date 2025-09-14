НИЈЕ ВАЖАН САМО СВЕТАЦ ЗАШТИТНИК Ову икону мученика треба да има свака српска породица
Обично у сваком српском домаћинству у главној просторији налази се икона свеца заштитника тог дома и укућана.
Међутим, осим иконе свеца којег славимо једном годишње, потребно је имати још једну икону у дому, истиче свештеник Предраг Поповић.
Реч је о икони јасеновачких мученика. Према објашњењу свештеника, јасеновачки мученици су канонизовани, а направљена је и њихова икона.
Препоручује се да свака кућа има икону јасеновачких мученика. Тиме се одаје почаст и захвалност онима који су, својим животима, жртвовали све за своју веру. Ови мученици, међу којима су и наши преци, показатељ су кроз шта су они прошли и шта смо ми данас наслеђивали.
Икона јасеновачких мученика представља и подсећање на трагедију коју су прошли Срби и друге нације, који су убијени на најстравичнији начин.
Свештеник Поповић наглашава да би се пред овом иконом требало помолити.