14.09.2025.
НИЈЕ ВАЖАН САМО СВЕТАЦ ЗАШТИТНИК Ову икону мученика треба да има свака српска породица

14.09.2025. 21:07
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Фото: Printscreen Youtube/ Oтац Предраг Поповић

Обично у сваком српском домаћинству у главној просторији налази се икона свеца заштитника тог дома и укућана.

Међутим, осим иконе свеца којег славимо једном годишње, потребно је имати још једну икону у дому, истиче свештеник Предраг Поповић.

Реч је о икони јасеновачких мученика. Према објашњењу свештеника, јасеновачки мученици су канонизовани, а направљена је и њихова икона.

Препоручује се да свака кућа има икону јасеновачких мученика. Тиме се одаје почаст и захвалност онима који су, својим животима, жртвовали све за своју веру. Ови мученици, међу којима су и наши преци, показатељ су кроз шта су они прошли и шта смо ми данас наслеђивали. 

Икона јасеновачких мученика представља и подсећање на трагедију коју су прошли Срби и друге нације, који су убијени на најстравичнији начин.

Свештеник Поповић наглашава да би се пред овом иконом требало помолити.

Извор:
Ало
Пише:
Дневник
