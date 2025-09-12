ШАЈКАШ ЖАЛИ ОМИЉЕНОГ ПРОТУ Велики број верника испратио омиљеног свештеника на вечни починак
Све улице у ширем центру Титела биле су преплављене аутомобилима са регистарским ознакама места широм Србије али и околних држава.
Велики број верника из целе Шајкашке окупио се у тителском храму да достојно испрати протојереја Милоша Јевросимова, пароха тителског који је преминуо у 58. години. Окупили су се људи да одају пошту човеку који је иза себе осим велике и поштоване породице оставио и љубав у срцима свих који су имали част са њим проведу бар мали део свог живота.
Многи нису могли да стану у храм, већ су заупокојну литургију коју је служио протојереј-ставрофор Бранко Ћурчин, уз саслужење свештенства и ђаконства Епархије бачке, пратили испред улаза у цркву. Опело над телом блаженопочившег проте Милоша Јевросимова служио је Патријарх српски Порфирије уз саслужење свештенства и ђаконства више епархија СПЦ. Милош Јевросимов сахрањен је у родном Чуругу.
Отац Милошев Ђорђе Јевросимов и мајка Јевросима, рођена Шајиновић, имали су троје деце- ћерке Бранку и Душицу и најмлађе дете сина Милоша рођеног 1967. године. Од ране младости гајио је љубав према Господу и молитви, што је био мотив да упише Богословију у Сремским Карловцима, а матурски испит је полагао у Богословији у Призрену на Косову и Метохији за које је био везан у току читаве своје пастирске службе. У јесен 1991. године Патријарх српски Павле га је рукоположио у чин ђакона у Сремским Карловцима, а нешто касније Епископ бачки га је рукоположио у чин презвитера. Своју пастирску службу започео је у Кулпину 1992. године, а затим следе службовања у Стапару, Сомбору, Кљајићеву, да би када је 2012. године произведен у чин протојереја био премештен у Тител. Са супругом Миљком имао је шесторо деце, а дочекао је и унуке.
Велико поштовање заслужио је својим људским квалитетима, ведрим духом, једноставношћу и приступом сваком човеку без обзира на његово образовање, начин размишљања и поимање света, имовно стање, године и изглед...Зато ће целој Шајкашкој недостајати велики човек дарован са љубављу и енергијом оца Милоша.