(ФОТО) Пријавио га члан породице ПОЗНАТ ИДЕНТИТЕТ УБИЦЕ ЧАРЛИЈА КИРКА Ево како се зове, а појавила се и прва фотка!
ВАШИНГТОН: Осумњичени који је ухапшен и оптужен за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка идентификован је као Тајлер Робинсон, јавио је Ен-Би-Си њуз (NBC News), позивајући се на изјаве пет високих званичника за спровођење закона који су упознати са случајем.
Амерички медији су претходно пренели да је полиција привела човека за кога верује да је одговоран за пуцњаву и убиство Чарлија Кирка на говору на универзитету у Јути у среду.
Члан породице је видео фотографије осумњиченог и пријавио га полицији, рекла су два висока званичника за спровођење закона.
Осумњичени је у раним двадесетим годинама и из Јуте је.
Амерички председник Доналд Трамп претходно је саопштио да је притворен осумњичени у вези са убиством његовог сарадника, интелектуалца Чарлија Кирка.
"Мислим, са високим степеном сигурности, да га имамо у притвору", рекао је Трамп током гостовања на Фокс њузу.
Трамп је рекао да је ухапшеног неко "врло близак њему издао", као и да ће више детаља бити објављено током дана.
"У суштини, неко ко му је био веома близак га је издао. То се дешава када имате неке од тих добрих снимака", рекао је Трамп, мислећи на јасније фотографије осумњиченог које је у јуче објавио амерички Федерални истражни биро (ФБИ).
Он је казао да се нада да ће убица Чарлија Кирка бити осуђен на смртну казну.
JUST IN - Mugshots released of Tyler Robinson, Charlie Kirk's assassin. pic.twitter.com/InNzwOX88R
— Disclose.tv (@disclosetv) September 12, 2025
"Па, надам се, претпостављам да ће бити проглашен кривим, и надам се да ће добити смртну казну", рекао је Трамп.
Додао је да је гувернер Јуте, Спенсер Кокс наговестио да ће тражити најтежу казну за Кирковог убицу.
Трамп је у интервјуу за емисију „Фокс енд Френдс“ рекао да је Киркова супруга "сломљена" смрћу свог мужа.
"Јуче сам разговарао са његовом женом. Она је сломљена, али упркос болу, они желе да наставе са радом Turning Point-а", рекао је Трамп, мислећи на Киркову непрофитну организацију.
Трамп је рекао да није гледао графички снимак који је кружио друштвеним мрежама, а који приказује тренутак када је Кирк упуцан.
"Нисам гледао. Нисам желео да гледам. Чуо сам о томе. Никада не бих био добар лекар. Дозволите ми да то тако кажем... Не, мислим... чуо сам довољно", рекао је Трамп.