АТЕНТАТ НА ЧАРЛИЈА КИРКА
ХАПШЕЊЕ ЗБОГ УБИСТВА КИРКА, ТРАМП ПОТВРДИО: "Имамо га. Издао га је неко њему близак"
Амерички председник Доналд Трамп потврдио је да је ухапшен осумњичени за атентат на конзервативног активисту Чарлија Кирка, који је у среду погођен у врат током гостовања на колеџу у Јути.
Кирк, 31-годишњи отац двоје деце, у тренутку напада разговарао је са студентима под шатором у кампусу Универзитета Јута Вали, када се чуо пуцањ. Видео снимак показује тренутак када је метак погодио Кирка, који се срушио са столице.
„Мислим да га са високим степеном сигурности имамо у притвору,“ изјавио је Трамп у ексклузивној изјави за Fox News.
Према речима председника, осумњичени је већ у рукама полиције. Трамп је истакао да је реч о тешком злочину који неће остати некажњен:
„Не само да је ово био напад на Чарлија, ово је напад на Америку. И да – неко ко му је био веома близак га је издао.“
Организација Turning Point USA, чији је Кирк оснивач, потврдила је да је напад био усмерен на његов јавни ангажман и да ће наставити борбу за слободу говора на америчким универзитетима.