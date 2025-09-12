clear sky
28°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АТЕНТАТ НА ЧАРЛИЈА КИРКА

ХАПШЕЊЕ ЗБОГ УБИСТВА КИРКА, ТРАМП ПОТВРДИО: "Имамо га. Издао га је неко њему близак"

12.09.2025. 14:18 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Tanjug/ Tess Crowley/The Deseret News via AP

Амерички председник Доналд Трамп потврдио је да је ухапшен осумњичени за атентат на конзервативног активисту Чарлија Кирка, који је у среду погођен у врат током гостовања на колеџу у Јути.

Кирк, 31-годишњи отац двоје деце, у тренутку напада разговарао је са студентима под шатором у кампусу Универзитета Јута Вали, када се чуо пуцањ. Видео снимак показује тренутак када је метак погодио Кирка, који се срушио са столице.

„Мислим да га са високим степеном сигурности имамо у притвору,“ изјавио је Трамп у ексклузивној изјави за Fox News.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Phelan M. Ebenhack, File

Према речима председника, осумњичени је већ у рукама полицијеТрамп је истакао да је реч о тешком злочину који неће остати некажњен:

„Не само да је ово био напад на Чарлија, ово је напад на Америку. И да – неко ко му је био веома близак га је издао.“

Организација Turning Point USA, чији је Кирк оснивач, потврдила је да је напад био усмерен на његов јавни ангажман и да ће наставити борбу за слободу говора на америчким универзитетима.

Чарлс Кирк Доналд Трамп
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"НИЈЕ УБИЈЕН ЗАТО ШТО ЈЕ НЕШТО УКРАО, ВЕЋ ЗБОГ СВОЈИХ ИДЕЈА" Председник Вучић о убиству Кирка: Очекујем снажну реакцију америчког друштва, али и европских држава
Александар Вучић

"НИЈЕ УБИЈЕН ЗАТО ШТО ЈЕ НЕШТО УКРАО, ВЕЋ ЗБОГ СВОЈИХ ИДЕЈА" Председник Вучић о убиству Кирка: Очекујем снажну реакцију америчког друштва, али и европских држава

12.09.2025. 11:54 12:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЛОВ НА УБИЦУ ЧАРЛИЈА КИРКА Откривен снимак осумњиченог за СМРТОНОСНИ ХИТАЦ

ПРОНАЂЕНИ ОТИСЦИ ЦИПЕЛА И ДЛАНА

a

(ВИДЕО) ЛОВ НА УБИЦУ ЧАРЛИЈА КИРКА Откривен снимак осумњиченог за СМРТОНОСНИ ХИТАЦ

12.09.2025. 07:50 08:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ИСТРАГЕ СЕ НЕ ВОДЕ ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА“ Критике на рачун директора ФБИ-ја због НЕТАЧНЕ ИЗЈАВЕ да је УХВАЋЕН УБИЦА Чарлија Кирка: О томе ће се расправљати и у Белој кући
трамп

„ИСТРАГЕ СЕ НЕ ВОДЕ ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА“ Критике на рачун директора ФБИ-ја због НЕТАЧНЕ ИЗЈАВЕ да је УХВАЋЕН УБИЦА Чарлија Кирка: О томе ће се расправљати и у Белој кући

11.09.2025. 23:17 23:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АМЕРИКА ОЗБИЉНО ЗАПРЕТИЛА Није време за шалу, ко се наруга смрти Чарлија Кирка остаје без визе

КОЛЕВКА СЛОБОДЕ ГОВОРА...

АМЕРИКА ОЗБИЉНО ЗАПРЕТИЛА Није време за шалу, ко се наруга смрти Чарлија Кирка остаје без визе

Сједињене Америчке Државе планирају да предузму строге мере против странаца који на било који начин глорификују, оправдавају или се ругају смрти политичког активисте Чарлија Кирка.
11.09.2025. 19:10 19:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај