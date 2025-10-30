ВУЧИЋ О ПРОДАЈИ ЛУКОИЛА: Добро је ако су питање санкција решили продајом имовине у иностранству
САМАРКАНД: Председник Србије Александар Вучића изјавио је данас да ће бити добро за нашу земљу ако је руска нафтна компанија Лукоил решила проблем америчких санкција продајом имовине у иностранству.
"Видео сам већ примедбе у западним медијима како то припада опет не знам коме. Ми смо срећни ако је Лукоил тиме завршио ствари. Лукоил има значајан број малопродајних објеката у нашој земљи", рекао је Вучић у Самарканду одговарајући на питање новинара да прокоментарише данашњу вест о продаји имовине Лукоила у иностранству.
Вучић је рекао да Лукоил увози у нашу земљу око 100.000 тона нафтних деривата.
"Један мали проблем би тиме био решен. А да ли ће или не, остаје да видимо. Нама остаје много већи проблем од тога, рафинерија, НИС. Надам се да ћемо то умети и успети да решимо у данима који су пред нама", рекао је Вучић у Самарканду, где је присуствовао свечаном отварању 43. заседања Генералне конференције Унеско.
Руски произвођач нафте Лукоил ПЈСЦ, који је под америчким санкцијама, прихватио је понуду шведско-норвешког трговца енергентима Гунвор Гроуп, у власништву шведског милијардера Torbjörn Törnqvista, за куповину његове фирме Lukoil International GmbH са седиштем у Аустрији, која је власник фирме Лукоил Србија.
Lukoil International GmbH поседује међународну имовину Лукоил Групе.