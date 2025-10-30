ПУШКИНОВ СПОМЕНИК НЕПОЖЕЉАН У ОДЕСИ Симбол руске културе прекривен иверицом
ОДЕСА: У Одеси је споменик руском песнику Александру Пушкину, који се налази на Приморском булевару, прекривен плочама од иверице одлуком регионалне војне управе, саопштила је прес служба Градског већа Одесе.
"У складу са наређењем начелника регионалне војне управе, споменик је уклоњен из јавног простора", саопштила је прес служба Градског већа Одесе, преноси Украјинска правда.
Одеса већ дуго расправља о рушењу Пушкиновог споменика, наводи портал. Подигнут је о трошку становника града још 1887-1889. године на Приморском булевару.
Након почетка рата, неки од грађана захтевали су рушење споменика, али локалне власти, посебно градоначелник Генадиј Труханов, биле су против тога.
Одески уметник Јарослав Војцеховски је 18. новембра 2023. године полио бојом Пушкинов споменик.
Полиција је против њега саставила два извештаја због ситног хулиганства и кршења правила благостања.
Дана 20. септембра 2024. године, Градско веће Одесе и председник Извршног комитета Одеске области Олег Kипер, објавили су намеру да сруше Пушкинов споменик.
У то време је објављено да би, како би се демонтирао споменик на Тргу Думе, Градско веће мора да добије одговор од УНЕСKО-а.
Kрајем септембра 2024. године, Извршни комитет градског већа Одесе објавио је списак од 19 архитектонских споменика које планирају да демонтирају у блиској будућности.
Међу њима су и објекти који садрже симболе руске царске политике - споменици Максиму Горком, Исаку Бабелу, Чкалову и Висоцком, неколико споменика Пушкину, Чекистички зид и модели Лењиновог ордена.
У децембру те године, градско веће је издвојило средства за пројекат демонтаже који је обухватао и овај споменик, али он никада није уклоњен.
Труханов је навео да се Пушкинов споменик, који градске власти и даље одбијају да демонтирају, налази у историјском делу града и да је под заштитом УНЕСKО-а.