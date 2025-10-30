УПУЋЕН АПЕЛ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, ТРАЖИ СЕ ОПШТЕ УКИДАЊЕ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛАМА "Школска година за једног ученика кошта државу и родитеље преко хиљаду евра"
Форум средњих стручних школа упутио је апел Министарству просвете, школама и родитељима да се уведе потпуна забрана коришћења мобилних телефона током наставе и школских одмора.
Како је предочено у саопштењу, сматра се да су телефони постали "један од највећих узрока губитка пажње ученика на часу, слабљења дисциплине и пада међусобне комуникације међу децом".
Додаје се и да професори упозоравају на све већи пораст вршњачког насиља и дигиталног злостављања.
"Школа треба да буде простор учења, сарадње и међусобног поштовања, а не простор дигиталне зависности", наводе.
Према саопштењу, Форум средњих стручних школа испред ког је Милорад Антић, сматра да би увођење такве забране имао низ добрих ствари.
Они верују да би ученици више учествовали у разговору и интерактивном раду на часу, враћала би се пажња и дисциплина, а школски одмори поново би постали време за дружење и емпатију, уместо за гледање у екран.
Дакле сматрају да би доношење забране креирало низ позитивних ефеката како на наставу, тако и на социјализацију, али и ментално стање деце - од веће концентрације и бољег успеха, до јачања социјалних веза међу ученицима.
Форум подсећа да школовање једног ученика годишње кошта државу и родитеље више од хиљаду евра, па сматра да друштво има право да захтева да се то време користи за учење, а не за дописивање и снимање.
"Школска година за једног ученика кошта државу и родитеље преко хиљаду евра, у зависности од профила и броја ученика у одељењу. Ако се толика средства издвајају, друштво има право да захтева да се време у школи користи за учење, а не за дописивање и снимање", пише у саопштењу.
Они су своје виђење као покретач апела изнели и кроз бенефите који би били постигнути усвајањем попут интерактивног рада на часу где би се, како тврде, ученици више укључивали у наставу, дискутовали и активно учили.
Такође сматрају да би се допринело бољој дисциплини и пажњи, те повећаној концентрацији и целокупној радној атмосфери, али и да би се стицало веће знање - ученици би поново слушали како наставнике, тако и једни друге.
Уједно, сматрају да би се социјализацијом без екрана током одмора вратили разговор, пријатељство, сарадња и емпатија.
"Укидањем мобилних телефона школа би поново постала заједница живих људи, а не екрана", наводе.
Као неке од проблема који су тренутно присутни због екрана наводе губитак пажње ученика на часу, слабљења дисциплине, пад међусобне комуникације и социјализације међу децом, пораст вршњачког насиља и дигиталног злостављања.