(ВИДЕО) ИСКЛИЗНУЛА ЦИСТЕРНА СА ПРУГЕ Превозила је амонијак, нема цурења али ватрогасци су на терену

30.10.2025. 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

У 14 часова Ватрогасно-спасилачка јединица Пожаревац примила је дојаву да су са шина у главној железничкој станици у Пожаревцу, исклизнула два вагона која превозе амонијак, преноси локални портал.

Према информацијама са лица места, нема цурења садржаја из вагона нити опасности по животе људи, објавио је портал Хитрадио Пожаревац.

Према њиховим сазнањима, на терен су одмах упућене две екипе са пет ватрогасаца и два возила, а присутна је и полиција.

Како "Блиц" незванично сазнаје, до исклизнућа дошло је на теретном саобраћају.

"Дошло је до исклизнућа једне цистерне и нема цурења, као ни повређених лица", открива добро упознат извор.

Такође, нема застоја у путничком саобраћају на поменутом делу пруге.

Blic.rs

цистерна исклизнуће
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Пише:
Дневник
