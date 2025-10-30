overcast clouds
21°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАЧЕЛНИК МУП-А УПОЗОРАВА: Трагедија долази када мислите "неће се десити мени"; Пожари крећу из кухиње!

30.10.2025. 15:50 15:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Иако су пожари реалност која свакодневно погађа стотине домаћинстава, и даље доминира опасно уверење "неће се десити мени", упозорава Лука Чаушић, начелник Сектора за ванредне ситуције и помоћник министра МУП-а.

У изјави за Телеграф.рс, Чаушић је изнео фрапантне податке о најчешћим узроцима пожара и дао важне савете за превенцију и поступање у критичним моментима.

Електроинсталације и кухиња главни извори опасности

Према његовим речима, ризици су углавном скривени у два сегмента: неисправној инфраструктури и људском фактору.

- Неисправне електроинсталације су врло чест узрок пожара - поручује Чаушић, уз напомену да је директан ризик и преоптерећење електричне мреже, посебно у старијим зградама.

Ипак, један од најчешћих узрока пожара у домаћинствима јесте непажња у кухињи.

- Огроман број случајева пожара креће баш из кухиње - истиче Чаушић.

Грађанима саветује да никада не остављају храну да се кува на шпорету без надзора, јер је то најкраћи пут до неконтролисаног ширења ватре.

Грејна тела - смрт у додиру са тканином

Са доласком хладнијег времена, посебна пажња се скреће на грејне уређаје, било да су на чврсто гориво или кварцне пећи.

Упозорење је стриктно:

-Строго је забрањено прекривање грејних тела тканинама,

-Сушење веша на њима,

-Примицање намештаја.

Ове уобичајене навике директан су пут ка трагедији. Такође, Лука Чаушић апелује и на пушаче: "Не палите цигарету у кревету!".

- Обавезно је избацивање старих, лако запаљивих ствари из подрума и других просторија - додаје Чаушић.

Четири кључна правила за преживљавање пожара

Уколико се, упркос свим мерама превенције, пожар ипак догоди, прибраност и стриктно праћење упутстава су неопходни за евакуацију и контролу штете.

- Ако је пожар мањег интензитета, покушајте да га угасите (пожељно је имати ручни апарат за гашење). Ако видите да је неконтролисан, одмах затворите ту просторију. Никако не отварати просторију у којој је ватра! Доток ваздуха распаљује пожар и убрзава ширење стихије. Изађите из стана, алармирајте комшије и обавезно позовите ватрогасце на број 193 - објашњава Лука Чаушић.

Не користити лифт

- Лифт се понаша као проводник дима, готово сигурна је смрт за оног ко крене лифтом. Ако је степениште испуњено димом, а нисте у могућности да изађете, затворите врата стана, ставите мокру крпу доле испод врата и сачекајте ватрогасце који ће вас евакуисати - додаје Чаушић.

Telegraf.rs

Пожари Трагедија начелник управе полиције
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај