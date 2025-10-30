НАЧЕЛНИК МУП-А УПОЗОРАВА: Трагедија долази када мислите "неће се десити мени"; Пожари крећу из кухиње!
Иако су пожари реалност која свакодневно погађа стотине домаћинстава, и даље доминира опасно уверење "неће се десити мени", упозорава Лука Чаушић, начелник Сектора за ванредне ситуције и помоћник министра МУП-а.
У изјави за Телеграф.рс, Чаушић је изнео фрапантне податке о најчешћим узроцима пожара и дао важне савете за превенцију и поступање у критичним моментима.
Електроинсталације и кухиња главни извори опасности
Према његовим речима, ризици су углавном скривени у два сегмента: неисправној инфраструктури и људском фактору.
- Неисправне електроинсталације су врло чест узрок пожара - поручује Чаушић, уз напомену да је директан ризик и преоптерећење електричне мреже, посебно у старијим зградама.
Ипак, један од најчешћих узрока пожара у домаћинствима јесте непажња у кухињи.
- Огроман број случајева пожара креће баш из кухиње - истиче Чаушић.
Грађанима саветује да никада не остављају храну да се кува на шпорету без надзора, јер је то најкраћи пут до неконтролисаног ширења ватре.
Грејна тела - смрт у додиру са тканином
Са доласком хладнијег времена, посебна пажња се скреће на грејне уређаје, било да су на чврсто гориво или кварцне пећи.
Упозорење је стриктно:
-Строго је забрањено прекривање грејних тела тканинама,
-Сушење веша на њима,
-Примицање намештаја.
Ове уобичајене навике директан су пут ка трагедији. Такође, Лука Чаушић апелује и на пушаче: "Не палите цигарету у кревету!".
- Обавезно је избацивање старих, лако запаљивих ствари из подрума и других просторија - додаје Чаушић.
Четири кључна правила за преживљавање пожара
Уколико се, упркос свим мерама превенције, пожар ипак догоди, прибраност и стриктно праћење упутстава су неопходни за евакуацију и контролу штете.
- Ако је пожар мањег интензитета, покушајте да га угасите (пожељно је имати ручни апарат за гашење). Ако видите да је неконтролисан, одмах затворите ту просторију. Никако не отварати просторију у којој је ватра! Доток ваздуха распаљује пожар и убрзава ширење стихије. Изађите из стана, алармирајте комшије и обавезно позовите ватрогасце на број 193 - објашњава Лука Чаушић.
Не користити лифт
- Лифт се понаша као проводник дима, готово сигурна је смрт за оног ко крене лифтом. Ако је степениште испуњено димом, а нисте у могућности да изађете, затворите врата стана, ставите мокру крпу доле испод врата и сачекајте ватрогасце који ће вас евакуисати - додаје Чаушић.