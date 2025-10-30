ЛИНТА О ПРОТЕРИВАЊУ ОКО 70.000 СРБА: У Хрватској нема правде за српске жртве,Тужилаштво да покрене поступак
БЕОГРАД: Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта изјавио је данас да су последице злочиначке акције "Оркан91" којун су спровеле хрватске паравојне снаге нас Србима, биле убиство 71 српског цивила од којих су 42 старија од 60 година, међу њима и 34 жене, протеривање више од 2.000 Срба и систематско пљачкање, паљење и минирање српске имовине, као и да би Тужилаштво за ратне злочине у Београду требало да покрене кривични поступак против одговорних лица за ликвидацију 71 српског цивила, и остале масовне злочине над српским народом на подручју Хрватске.
У тој акцији, рекао је Линта, уништено је више од 1.200 стамбених и привредних објеката, а за злочине над српским цивилима нико није одговорао што је само један у низу доказа да у Хрватској нема правде за српске жртве, наводи се у саопштењу Савеза.
Он је поводом годишњице те акције рекао да су хрватске паравојне снаге пре 34 године започеле злочиначку акцију "Оркан 91", у којој су од 29.октобра 1991. године до почетка 1992. године протерале српски народ са подручја општина Новска и Нова Градишка и починиле масовне злочине.
Такође, припадници хрватских паравојних формација кренули су истог дана тј. 29. октобра 1991. године да спроводе профашистичку наредбу о тзв. евакуацији Срба из 26 села испод планина Папука и Псуња са српским становништвом у року од 48 часова.
Кризни штаб општине Славонска Пожега донео је наредбу са лицемерним образложењем да се тзв. евакуација спроводи с циљем заштите живота српског становништва.
"Апослутно је јасно да се радило о реализацији пројекта планског протеривања српског народа за подручја Западне Славоније. Наведена наредба је прва ове врсте која је донета у Европи после Другог светског рата. По попису становништва из 1991. године у наведеним селима је живело више од 2.000 Срба. У 23 села су искључиво живели Срби а три села су била мешовитог националног састава. Тзв. евакуацијом није обухваћено пет хрватских села која се додирују са српским и која су означена као реони прикупљања што потврђује злочиначку намеру хрватских власти", рекао је Линта.
У злочиначким акцијама хрватске војске и полиције Откос 10, Оркан 91 и Папук 91 у јесен и зиму 1991. године протерано је око 70.000 Срба са већег дела Западне Славоније а опљачкано, спаљено и уништено 180 српских села.