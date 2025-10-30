УПАЛИ У СТРИПТИЗ КЛУБ СА ПИШТОЉИМА! ДРАМА У НЕМАЊИНОЈ! Људи БЕЖАЛИ из клуба, ЕВО ШТА СЕ ДЕСИЛО
С. П. (24) и Ж. С. (26) ухапшени су у Београду због сумње да су 28. октобра извршили више кривичних дела у једном стриптиз клубу у центру града. Прво основно јавно тужилаштво у Београду је против њих покренуло истрагу и они су јуче саслушани у тужилаштву.
Осумњиченом С. П. стављено је на терет кривично дело изазивање опште опаности и кривично дело угрожавање сигурности, док је осумњиченом Ж. С. стављено на терет извршење кривичног дела угрожавање сигурности.
Осумњиченима, је стављено на терет да су насилно ушли у ноћни стриптиз клуб "House black rose" у Немањиној улици, па је осумњичени С. П. ватреним оружјем – пиштољем марке "CZ 99", изазвао опасност за живот и тело људи, а потом су осумњичени С. П. и Ж. С. угрозили сигурност више лица тако што су претили да ће напасти на живот и тело гостију и запослених у наведеном локалу.
Након што су изнели одбрану Првом основном суду у Београду предложено је одређивање притвора, јер према мишљењу тужилаштва, постоје особите околности које указују да би осумњичени боравком на слободи ометали поступак утицајем на сведоке догађаја.
Тужилаштво ће у току истраге прикупити доказе и податке на основу којих ће се утврдити тачно и потпуно чињенично стање, након ћега ће донети одлуку о даљем поступању.