30.10.2025.
Нови Сад
УПАЛИ У СТРИПТИЗ КЛУБ СА ПИШТОЉИМА! ДРАМА У НЕМАЊИНОЈ! Људи БЕЖАЛИ из клуба, ЕВО ШТА СЕ ДЕСИЛО

30.10.2025. 16:48
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
С. П. (24) и Ж. С. (26) ухапшени су у Београду због сумње да су 28. октобра извршили више кривичних дела у једном стриптиз клубу у центру града. Прво основно јавно тужилаштво у Београду је против њих покренуло истрагу и они су јуче саслушани у тужилаштву.

Осумњиченом С. П.  стављено је на терет кривично дело изазивање опште опаности и кривично дело угрожавање сигурности, док је осумњиченом Ж. С. стављено на терет извршење кривичног дела угрожавање сигурности.

Осумњиченима, је стављено на терет да су насилно ушли у ноћни стриптиз клуб "House black rose" у Немањиној улици, па је осумњичени С. П. ватреним оружјем – пиштољем марке "CZ 99", изазвао опасност за живот и тело људи, а потом су осумњичени С. П. и Ж. С. угрозили сигурност више лица тако што су претили да ће напасти на живот и тело гостију и запослених у наведеном локалу.

Након што су изнели одбрану Првом основном суду у Београду предложено је одређивање притвора, јер према мишљењу тужилаштва, постоје особите околности које указују да би осумњичени боравком на слободи ометали поступак утицајем на сведоке догађаја.

Тужилаштво ће у току истраге прикупити доказе и податке на основу којих ће се утврдити тачно и потпуно чињенично стање, након ћега ће донети одлуку о даљем поступању.

стриптиз бар стриптиз клуб Београд хапшење због држања оружја
Вести Хроника
