ЗАШТО ИНСТИТУЦИЈЕ ЋУТЕ? Вандали девастирали Православно гробље у Зеници „КРАЈЊИ ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ ПРЕОСТАЛИ СРБИ ОБЕСХРАБРЕ И ОТЕРАЈУ”, ТВРДИ ЛИНТА
У протеклих неколико дана на Православном гробљу Печуј у Зеници непознати починиоци поломили су и оштетили готово 60 крстова и надгробних споменика, чиме је нанета велика штета и бол породицама покојника, јавиле су данас бањалучке Независне новине.
Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оценио је данас да рушење 60 крстова на православном гробљу Печуј поред Зенице представља безуман и варварски чин који је, како је истакао, за најоштрију осуду.
Како напомиње, поменути и бројни други вандалски напади бошњачких шовиниста нису изоловани инциденти већ део систематског настојања да се застраше малобројни Срби у Зеници, Зеничком кантону и Федерацији БиХ.
„Крајњи циљ је да се преостали Срби обесхрабре и отерају са својих вековних подручја, да се затру трагови српског постојања и да се отме српска имовина”, изјавио је Линта.
Линта апелује на међународне организације и институције да најоштрије осуде наведени шовинистички чин и захтевају да надлежни органи у Зеници и Зеничком кантону хитно пронађу организаторе и починиоце и казне их у складу са законом, саопштио је Савез Срба из региона.
„У питању је један од бројних примера злочина из мржње према Србима и свему што је српско. Такође, надлежне власти треба да предузму конкретне мере да се обнове оштећени српски гробови”, наводи се у саопштењу.