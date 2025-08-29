broken clouds
ТРЕЋИ ПУТ ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ Обијена и опљачкана Црква архангела Михаила на гробљу у Бару

29.08.2025. 22:28 22:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Митрополија црногорско-приморска

По трећи пут од почетка године, обијена је Црква Светог архангела Михаила на гробљу Гвозден Бријег у Бару, саопштила је Митрополија црногорско-приморска.

Непознати починилац је у ноћи између 28. и 29. августа 2025. г. провалио врата од цркве, а потом обио касу за прилог и опљачкао новац. Случај је пријављен полицији, која је изашла на лице мјеста, извршила увиђај и предузела надлежне истражне радње. Истрага је у току.

Црква Светог архангела Михаила први пут је обијена и опљачкана у јануару, а други пут крајем јула.

Из Црквене општине Бар изражавају наду да ће надлежни органи открити починиоце и стати овом вандализму на крај.

бар црква
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
