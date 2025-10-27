Ураган носи све пред собом! ПОГЛЕДАЈТЕ ЦЕНТАР МОНСТРУОЗНЕ ОЛУЈЕ! Већ има МРТВИХ И НЕСТАЛИХ, а тек стиже НАЈГОРЕ
Ураган Мелиса нагло је ојачао током викенда и сада је достигао категорију 5 са ветровима који дувају брзином од 260 километара на сат.
Национални центар за урагане (НХЦ) упозорава да ће Мелиса погодити Јамајку у уторак ујутру као најјачи ураган који је икада погодио острво. До сада је овај злогласни рекорд држао ураган Гилберт из 1988. године, са ударима ветра до 210 км/х.
Ураган Мелиса се формирао као скуп грмљавинских облака на западној обали Африке, а затим прешао Атлантик и прерастао у тропску олују северно од Венецуеле 21. октобра. Очекује се 380 до 760 милиметара кише, док би неке области јужног Хаитија и Јамајке могле да буду на удару више од 1.000 милиметара кише. Ураган се креће веома споро, брзином од само неколико километара на сат, што повећава ризик од дугорочног уништења.
Прети велико уништење, има мртвих и несталих
Hurricane Melissa by herself is not the problem. The problem is the fact that it has been raining here incessantly for weeks now and the entire island is saturated. So if this is how corporate Kingston looks on a regular morning, what will it look like when the actual storm… pic.twitter.com/ftDMmOv3Zh
— °♡✧*Ṡ𝙤ϻϻə𝖗 Ʈ𝗵уოе*✧♡° (@jamaica_witch) October 25, 2025
- Одмах потражите склониште. Деструктивни ветрови и обилне падавине током недеље и понедељка ће изазвати катастрофалне поплаве и бројна клизишта пре него што најјачи удари ветра стигну у понедељак увече и уторак ујутро - навели су из НХЦ.
Мелиса већ доноси невреме, обилне кише и тропске олује на Хаитију, где се очекују поплаве и клизишта са потенцијално смртоносним последицама. Према најновијим извештајима, најмање три особе су погинуле на Хаитију, а четврта у Доминиканској Републици, где се још једна особа води као нестала.
Absolutely speechless! This satellite image of Hurricane #Melissa needs put in meteorology text books!
Please everyone send all your prayers and thoughts to the island of Jamaica. Catastrophic impacts are expected on so many levels. #Jamaica will be unrecognizable after this. pic.twitter.com/I1KM7AiClw
— Jordan Smith (@jsmithwx) October 26, 2025
Метеоролози предвиђају да ће Мелиса задржати своју деструктивну моћ и напредовати врло споро према Карибима у наредним данима, повећавајући ризик од дуготрајних поплава и разарања. Мелиса би тада могла да погоди југоисточну Кубу, где се слична количина падавина очекује од уторка увече до среде.
Олуја доноси обилне падавине
Чињеница да је овај ураган нетипично спор је додатни проблем.
- Ниједно подручје неће бити поштеђено разорне моћи овог урагана. Олуја ће се задржати на истом подручју, доносећи обилне падавине - упозорили су из метеоролошке службе Јамајке.