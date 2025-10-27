light rain
(ВИДЕО) (ФОТО) ПРЕГОВАРАЧ КРЕМЉА У ВАШИНГТОН ДОНЕО ЧОКОЛАДИЦЕ, А НА ЊИМА...  Американци добили Путинове цитате! 

27.10.2025. 17:19 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, Танјуг
Коментари (0)
r

Шеф Руског фонда за директне инвестиције (РДИФ) и специјални представник руског председника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев понео је у посету Сједињеним Америчким Државама чоколадице на чијим су омотима били штампани цитати председника Русије Владимира Путина на руском, а портпарол руског председника Дмитриј Песков рекао је да је то била његова одлука.

- То је био лични избор Дмитријева - рекао је Песков новинарима, одговарајући на питање о томе како је Кремљ, а посебно руски председник, реаговао на то што је Дмитријев донео слаткише са председничким цитатима.

🤡🤡🤡 Kirill Dmitriev brought chocolates with Putin's quotes to the US.

The chocolates were given as part of the Russia-US dialogue. The second photo shows the chocolates themselves, with quotes on the wrappers. pic.twitter.com/D4qgERVbVg

— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 25, 2025

p>

Дмитријев је у петак стигао у Сједињене Државе са руском делегацијом и том приликом рекао да делегација преноси став руског председника Владимира Путина да је притисак на Русију бесмислен.

- Ово је мали корак на дугом, дугом путу. Па, како би требало да приступимо овоме? Ово је веома неопходан посао, али свакако захтева много стрпљења - рекао је Песков новинарима.

 Дмитријев је током посете САД рекао да се разматра идеја о тунелу између Русије и Аљаске.

 Putin envoy Kirill Dmitriev gave congresswoman Anna Paulina Luna chocolates with Putin quotes. Forget about the quotes, hopefully she won`t be stupid enogh to eat anything coming from Putin. Then again, considering the stupid comments she has made so far regards Ukraine,she might pic.twitter.com/8QkahSjG0o

— raging545 (@raging545) October 26, 2025

>

- Документи о атентату на (Џона) Кенедија, који, иначе, помињу такозвани "Мост мира Кенеди-Хрушчов" између Русије и Аљаске, што је, иначе, тема која се тренутно разматра, као и идеја повезивања Русије и Аљаске тунелом - рекао је Дмитријев на састанку са републиканском чланицом Представничког дома САД Аном Паулином Луном.

 

Блиц

владимир путин америка Русија преговори чоколадица
Извор:
Блиц, Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
